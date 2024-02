Starfield siempre no llegaría a PlayStation 5

Hace algunos días han salido a la luz reportes que indican muchos de los juegos exclusivos de la plataforma Xbox van a pasar para más consolas del mercado, entre los que más se han hablado tenemos a Hi-Fi Rush y Pentiment, los cuales supuestamente serán revelados el próximo jueves por parte de Microsoft. Otro título del cual se habló de forma relevante fue Starfield de Bethesda, el cual al final podría ser que no se sume a PlayStation, a pesar de que todo mundo en la industria casi confirmaba el lanzamiento.

Según lo mencionado por un insider popular de la industria, Nate Hate, los rumores de que el juego espacial llegará a otros lados son totalmente falsos, afirmando que se ha puesto a averiguar sobre el comentario y nada indica que Microsoft lleve a cabo este movimiento tan arriesgado. Eso significa, que quienes de forma reciente corrieron el rumor podrían desprestigiarse frente a los seguidores por la distribución de información errónea y que así sus argumentos en futuras predicciones no sean tomados en cuenta, incluso el propio Nate.

Aquí las declaraciones:

Over the course of the week, I've rechecked the info mentioned below & the information suggesting Starfield was PS5-bound is false.

I will not delete the tweet. I'll own the mistake.

A previous report from January discussing MS bringing games multiplat remains accurate. https://t.co/1kvuzaQCVq

— NateTheHate2 (@NateTheHate2) February 9, 2024