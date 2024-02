El PS5 entra a su última etapa en su ciclo de vida

Pese a una agresiva campaña publicitaria y un paquete que incluye una consola y Marvel’s Spider-Man 2, Sony ha revelado que no se lograron cumplir con las expectativas de ventas del PlayStation 5 durante la temporada de invierno de 2023. Como resultado, no solo se han disminuido las expectativas de ventas para el año fiscal en general, sino que se ha confirmado que el PS5 ha entrado en la última etapa de su ciclo de vida.

Como parte del reporte financiero por el tercer trimestre del año fiscal en curso, el cual terminó el 31 de diciembre de 2023, Sony reveló que en este periodo se vendieron 8.2 millones de PlayStation 5 a nivel mundial, lo cual representa un aumento en comparación con las 7.1 millones que se registraron en el mismo lapso de tiempo el año pasado. Sin embargo, esto estuvo por debajo de lo esperado por la compañía.

Como recordarán, Sony había mencionado que esperaba vender 25 millones de PlayStation 5 entre el 1 de abril de 2023 y el 31 de marzo de 2024. Sin embargo, tras este desempeño por debajo de lo esperado, la compañía ha cambiado sus expectativas, y ahora esperan vender 21 millones de unidades para finales del año fiscal en curso. Esto fue lo que comentó Naomi Matsuoka, vicepresidenta senior de Sony, al respecto:

“De cara al futuro, el PS5 entrará en la última etapa de su ciclo de vida. Por ello, pondremos más énfasis en el equilibrio entre rentabilidad y ventas. Por este motivo, esperamos que el ritmo de ventas anuales del hardware de PS5 comience a caer a partir del próximo año fiscal”.

Lo interesante, es que Matsuoka ha señalado que el PlayStation 5 ha entrado a última etapa en su ciclo de vida. Recordemos que esta consola llegó al mercado en noviembre de 2020, y actualmente está en curso su cuarto año en el mercado. Aunque muchos han señalado que es muy pronto para considerar el ocaso del PS5, recordemos que el PS4 fue el enfoque de Sony durante siete años. De esta forma, no sería descabellado pensar que el PS6 esté a solo tres o cuatro años de distancia.

Si bien por el momento no hay información oficial sobre la siguiente consola de PlayStation, documentos filtrados como parte del juicio de Microsoft por la adquisición de Activision Blizzard señalaron que la siguiente generación de consolas, tanto para PlayStation como para Xbox, comenzaría entre el 2027 y 2028.

Tras el complicado inicio de la generación, en donde la pandemia y la falta de chips ocasionó que la demanda del PS5 estuviera por alto de la fabricación de la consola, Sony ha hecho todo lo posible para llevar esta pieza de hardware a todos los que desean tener una. Esto dio como resultado un par de años en donde se cumplieron las altas expectativas que tenía la compañía. Sin embargo, parece que esto se ha detenido, y por el momento todos los que desean un PS5, ya tienen uno.

Una de las formas de hacer crecer las ventas de hardware es con juegos exclusivos, y si bien hay desarrolladores third party que cumplirán esto, también se ha revelado que PlayStation no tiene pensado lanzar juegos nuevos en sus mayores franquicias hasta el siguiente año fiscal, es decir, hasta abril de 2025. Como consecuencia, se espera que las ventas del hardware bajen sustancialmente en el próximo año. Solo nos queda esperar para ver cómo es que Sony planea enfrentarse a los retos que el próximo año fiscal representa. En temas relacionados, puedes conocer más sobre la falta de exclusivas first party aquí. De igual forma, esta sería la nueva propiedad de PlayStation.

Nota del Editor:

Con esta información, se pone en duda si el PS5 logrará superar al PS2, algo que muchos apuntaban después de ver el gran desempeño que tuvo la consola en los últimos años. Si bien esta revelación es desalentadora, es importante mencionar que vender 21 millones de unidades en un año sigue siendo un gran logro, pero no el que se esperaba.

Vía: Bloomberg