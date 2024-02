Hoy en día, vemos a las grandes compañías de la industria hablar positivamente una de la otra. Sin embargo, no hace mucho que Sony y Microsoft usaban cada oportunidad posible para alardear sobre algún tipo de ventaja en la Guerra de Consolas. Muchos recordarán el infame video de PlayStation sobre cómo prestar juegos de PS4. Sin embargo, recientemente ha resurgido una presentación de Peter Moore, en donde habla sobre la ventaja que tenía el Xbox 360 sobre el PS3.

Recientemente, resurgió un video del E3 2006, en donde Peter Moore, quien en su momento tenía el puesto de vicepresidente corporativo de la división de negocios de entretenimiento interactivo de Microsoft, supervisando las consolas de juegos Xbox y Xbox 360, presumió las altas ventas del 360 al principio de su generación. Aquí podemos verlo comparando este hardware con lo generado por el PlayStation 3, así como el Wii. Esto fue lo que comentó un usuario de Icon-Era al respecto:

“¿Sony arrogante? No. Microsoft a la cabeza era insoportable”.

Now they don't brag about sales 😂 pic.twitter.com/lq5m7Sq418

— Xvault Gaming (@Xvault2) February 10, 2024