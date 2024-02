Cambiarán al líder de desarrollo de hardware en Xbox

Aunque muchos piensan que Xbox va a desaparecer del mercado de los consolas, podría decirse que están totalmente equivocados, dado que los rumores de un nuevo dispositivo están más fuertes que nunca, y este sería uno de los más ambiciosos de esta industria por sus componentes de creación. Sin embargo, hay un detalle respecto al aparato, y es que no estaría siendo desarrollo por los encargados de Series X/S, sino por creativos que han tomado el liderato para contar con un enfoque nuevo.

Según lo mencionado en el último podcast conocido como Xbox Era, Jason Ronald, responsable de liderar el desarrollo del hardware de las consolas con que contamos actualmente, dejará de estar a cargo para la siguiente generación en la competencia directa contra Sony. En su lugar estará ni más ni menos que Surface, quienes esencialmente en Microsoft se han dedicado a crear algunos aparatos como tabletas y hasta laptops dedicadas.

Aquí más información:

According to Nick Baker (XboxEra) Jason Ronald, the person responsible for leading development of the Xbox Series X|S hardware, will not be in charge of Microsoft's next gaming device. His team got replaced by Surface team. pic.twitter.com/7UWOnI8Ezl

