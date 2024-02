Los primeros juegos de Xbox que llegarían a más plataformas

Hace una semana surgieron rumores bastante interesantes en relación a la industria de los videojuegos, dado que se ha hablado de un plan en el que Xbox sacará algunos de sus juegos en más plataformas, esto ha hecho que suenen las alarmas sobre si la empresa se retirará del negocio de los consolas. No obstante, este último plan se ha descartado por Phil Spencer, pero el plan de llevar los juegos a otras partes parece que sigue el mismo rumbo y parece que será la noticia que salga a luz el próximo jueves.

Según fuentes cercanas al medio conocido como The Verge, ya hay dos juegos que están planeados para llegar en los próximos meses cercanos, el primero de ellos es Hi-Fi Rush, del cual se ha estado hablando por semanas y la pista ha sido la última actualización que hasta incluía íconos del Dualsense de PS5. El segundo juego que se confirmaría sería Pentiment, un desarrollo por parte de Obsidian que luce coo una especie de aventura gráfica en el que interactúan personajes en 2D.

También, se dice por parte de los informantes que estarían planeando lanzar otro juego más para terminar el año, y este sería ni más ni menos que Sea of Thieves, el cual tendría sentido de ser vendido por el factor de multijugador y también porque es una obra de la empresa Rare. Con eso en mente, la gente esperará que algunos clásicos de Nintendo 64 regresen a Switch después de años de ausencia, entre ellos la versión remasterizada de Banjo Tooie, y hasta títulos planeados inicialmente para Gamecube como Grabbed by The Ghoulies.

Por último, se habló bastante de que Starfield llegará a PS5 con la nueva actualización de gran escala, y estos informes realzan la idea, pero es algo que todavía no se confirma por parte de alguien, entonces es posible que sea programado para otro momento del año o simplemente no lanzarse. Sin embargo, es inminente que títulos menores se sumarán a otras partes, y los jugadores ya se están lavando las manos para poder probar esta experiencia en Switch que cuenta con grandes cantidades de ritmo.

Vía: The Verge

Notas del editor: A mí me gustaría que Xbox pase toda la colección de Rare Replay a Nintendo Switch, pues así podríamos explorar versiones nuevas de Banjo Kazooie y Tooie, incluso ver por primera vez a Nuts and Bolts en consola de la gran N. Sin embargo, no nos emocionemos tanto por un trato que puede tratarse de un par de juegos y ya.