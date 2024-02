Ya hay fecha para el evento de Xbox

Esta misma semana se llevará a cabo una presentación enfocada al futuro de Xbox. Ahora, por medio de su cuenta oficial en Twitter, se ha confirmado que este evento se llevará a cabo el próximo 15 de febrero a las 12:00 PM (hora del Pacífico), o 2:00 PM (hora de la Ciudad de México).

El evento será protagonizado por Phil Spencer, jefe de Xbox, Sarah Bond, presidenta de Xbox, y Matt Booty, jefe de Xbox Game Studios. Aunque por el momento no sabemos exactamente de qué hablarán en la presentación, los tres directivos discutirán la dirección que la división de Microsoft tomará.

Please join us for a special edition of the Official Xbox Podcast.

Hear from Phil Spencer, Sarah Bond and Matt Booty as they share updates on the Xbox business. pic.twitter.com/TxwWJVUbgx

— Xbox (@Xbox) February 12, 2024