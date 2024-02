¡Nuevo tráiler de Godzilla x Kong: The New Empire!

A finales del próximo mes de marzo se estrenará la nueva película de Godzilla x King Kong: The New Empire. De esta forma, Warner Bros. Pictures ha compartido un nuevo tráiler de esta cinta, y el avance nos da una mejor idea de la historia que nos espera, así como los peligros que acechan a estos dos personajes.

Después de los eventos de Godzilla vs Kong, los dos titanes tomaron caminos separados y, por un tiempo, la situación en el mundo se calmó. Sin embargo, las cosas van mal cuando Kong descubre una antigua amenaza en la Tierra Hueca. Aquí descubrimos a Scar King, un simio que ha estado atrapado por siglos, el cual está listo para conquistar el mundo.

En Godzilla x Kong: The New Empire veremos a los dos protagonistas dejar de lado sus diferencias para hacerle frente a un nuevo problema, uno que no solo incluye a Scar King, sino a otro rival que aún desconocemos, como lo apunta este tráiler. Te recordamos que Godzilla x Kong: The New Empire llegará a los cines el próximo 29 de marzo de 2024.

Nota del Editor:

No soy un fan de este universo, pero no cuestionó su éxito. Hay algo satisfactorio al ver a estos dos personajes pelear y luego ser aliados para enfrentarse a un mayor problema. Es interesante que el oeste y occidente tengan visiones diferentes para Godzilla, y ambas sean un éxito.

