Actualización de Xbox añade función muy pedida

Las actualizaciones de consolas no suelen llegar de forma tan seguida, pero siempre se procura que cada mes añadir un parche para arreglar problemas menores o añadir opciones que se han estado prometiendo por bastante tiempo, y en esta ocasión Xbox ha decidido dar algo nuevo a sus seguidores. Esto para que se tenga una manera más sencilla de jugar vía remota, y no hablamos tal cual el servicio en la nube en celular, sino otro elemento que la gente estaba buscando para no prescindir de controles.

Según lo que se ha compartido, ya es posible tener controles táctiles para el juego remoto y que así el jugador pueda usar la consola desde cualquier lugar, algo que sirve mucho más para títulos algo sencillo como los RPG por turnos en los cuales todo se maneje más por cuestión de menús. Por su parte, los juegos de acción si tendrían algo de problemas, dado que en estos se utilizan botones clave como los gatillos y apretar los sticks para ciertas habilidades, por lo que no sería la mejor manera de jugar.

Y vale la pena aclarar, que solo se pueden usar en 100 juegos seleccionados, por lo que habrá que ver el menú de compatibilidad.

Aquí la descripción:

Los mismos diseños táctiles personalizados disponibles a través de Xbox Cloud Gaming (Beta) ahora estarán disponibles cuando juegues de forma remota desde tu consola personal. Esto incluye juegos como Minecraft Dungeons , Psychonauts 2 , Sea of ​​Thieves y muchos más. Además, ahora se puede utilizar un diseño de control táctil básico para la mayoría de los demás juegos. Hemos agregado nuevos filtros y clasificaciones a Mis juegos y aplicaciones para ayudarte a encontrar exactamente lo que buscas en tu Xbox. Ahora puedes filtrar juegos por accesibilidad, idiomas admitidos y características técnicas.

Esta actualización ya se encuentra disponible para quien cuente con su consola Xbox Series X/S. Y llega un día antes de conocer los nuevos planes de la compañía, los cuales se van a mostrar mediante un podcast el próximo 15 de febrero. Hasta este momento los planes comerciales son un misterio.

Vía: VGC

Nota del editor: Está cool que se tengan estos controles para ciertos videojuegos en especial, más los RPG en los que el jugador no quiere estar frente a la televisión. Quedaría idóneo para las entregas de Persona, sobre todo el 3 y 4 que en esencia vienen de portátiles.