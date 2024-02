Primer tráiler y fecha de estreno de X-Men ‘97

En 1997, la icónica serie animada de X-Men llegó a su fin, con una conclusión que dejó más preguntas que respuestas. Por casi 30 años, los fans han estado esperando una continuación a esta producción, y sus deseos por fin se harán realidad en solo un mes, puesto que Marvel ha revelado el primer tráiler de X-Men ‘97, y confirmado su fecha de estreno en Disney+.

Como su nombre lo indica, X-Men ‘97 es una continuación directa de los eventos de la serie animada de los 90. Aquí, los Mutantes tendrán que enfrentarse a nuevos retos ocasionados por la muerte de Charles Xavier, el hecho de que Magneto se ha convertido en su líder, y los intentos de Mister Sinister de acabar con ese grupo de héroes. Esto fue lo que comentó Brad Winderbaum, director de Streaming, Televisión y Animación de Marvel Studios, al anunciar X-Men ’97:

“Este es el primer título de X-Men producido por Marvel Studios. Qué primer paso tan sorprendente para reintroducir al público a X-Men. -Hombres con una mirada a una de las épocas más cumbres de los cómics de X-Men, que fueron los años 90”.

Aunque por el momento se desconoce quiénes interpretarán a los mutantes en el doblaje al español, aquellos que estén familiarizados con las voces originales en inglés podrán reconocer a múltiples actores que retoman sus papeles, como Cal Dood retomando su papel como Wolverine.

Esta es la primera producción de Marvel Studios con la propiedad de X-Men después de que Disney comprara Fox. Aunque ya hemos visto una serie de referencias y cameos de los X-Men en el MCU, como Charles Xavier en Doctor Stranger and the Multiverse of Madness, esta serie por fin nos dará una buena idea del manejo que esta compañía le dará a estos personajes. Junto a esto, se espera que el show nos dé una idea de cómo es que estos personajes se unirán al universo principal del MCU.

Aún hay muchas dudas sobre X-Men ‘97. Recordemos que la serie animada original no solo contaba con historias enfocadas en estos mutantes, sino que también nos presentó un extenso universo animado, en donde personajes como Spider-Man, Captian America, Iron Man, y otros héroes de Marvel tuvieron una participación, por lo que será interesante ver si esta producción también contará con un vasto universo, o solo se enfocará en los protagonistas que ya conocemos.

Por último, se ha confirmado que X-Men ‘97 se estrenará en Disney+ el próximo 20 de marzo de 2024. La serie contará con 10 episodios, y por el momento se desconoce si veremos uno nuevo cada semana, o si al igual que Echo, todos estarán disponibles en un solo día. En temas relacionados, estos son algunos de los villanos que aparecerán en X-Men ‘97. De igual forma, filtración revela que múltiples juegos de X-Men llegarían al PlayStation 5.

Esta es una de las series más esperadas de Marvel. Sin embargo, muchos esperan que esta producción vaya más allá de simplemente ser algo nostálgico, y logre ofrecer una serie de historias que valgan la pena para todos los fans de estos personajes y el show original.

