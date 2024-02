¡Confirman nuevo Pokémon Presents para febrero!

No solo el día de ayer por fin se confirmó que mañana por fin tendremos un nuevo Nintendo Direct, sino que hace unos momentos se reveló que el próximo 27 de febrero de 2024 a las 6:00 AM (hora del Pacífico), u 8:00 AM (hora de la Ciudad de México), se llevará a cabo el siguiente Pokémon Presents, el cual tendrá nueva información sobre el futuro de la serie.

Recordemos que el 27 de febrero de 1996 llegó al mercado Pokémon Red and Green en Japón, es decir, la primera generación de la serie. De esta forma, esta presentación no solo nos dará un vistazo al futuro de la franquicia, sino que también está diseñada para ser una celebración de aniversario. Como siempre, podrás disfrutar de este evento en vivo directo desde el canal oficial de Pokémon en YouTube.

¿Alguien dijo #PokemonPresents? 👀

Pásate por nuestro canal oficial de YouTube el 27 de febrero a las 6:00 PST y celebra el #DiadePokemon de 2024 con las noticias más emocionantes de Pokémon. 🎉 ¡Te esperamos! https://t.co/3GdnF2ejH5 pic.twitter.com/9qJ352el4a — Pokémon LATAM (@Pokemonlatam) February 20, 2024

Ahora, respecto a los anuncios que aquí veremos, pese a que por el momento no hay información oficial, rumores han señalado que veríamos una secuela directa de Pokémon Scarlet & Violet. Junto a esto, se ha mencionado que ILC, quienes trabajaron en el remake de la cuarta generación, podrían estar trabajando en otro remake de Gold & Silver, aunque por el momento se desconoce si tendría el estilo de Let’s Go o no.

Estos son los anuncios que probablemente veamos en el próximo Pokémon Presents, así como nueva información sobre las cartas TCG, el anime y otro tipo de mercancía. Sin embargo, otros rumores han señalado que aquí se podría anunciar la siguiente generación de la serie, algo que, si bien no es imposible, suena muy pronto para ser real.

Solo nos queda esperar. Recuerda, el próximo Pokémon Presents se llevará a cabo el 27 de febrero de 2024 a las 8:00 AM (hora de la Ciudad de México) en el canal de YouTube oficial de Pokémon. En temas relacionados, los ingresos de Pokémon Go han cuidado. De igual forma, se filtran los posibles anuncios de esta filtración.

Nota del Editor:

El siguiente Pokémon Presents podría ser uno de los más importantes de la serie. Considerando que el último DLC de Pokémon Scarlet & Violet ya está disponible, es muy probable que veamos el siguiente paso para la serie, ya sea que se trate de una expansión de la novena generación, o algo diferente.

Vía: Pokémon