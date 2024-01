Para este punto, ya es una tradición que en febrero se lleve a cabo un Pokémon Presents, evento enfocado en revelar las novedades en las que Game Freak y otros estudios están trabajando. Si bien por el momento no hay información oficial, un nuevo rumor no solo le ha puesto fecha a la presentación de este año, sino que ha revelado algunos de los anuncios que llegaríamos a ver.

De acuerdo con el usuario Riddler Khu en 4Chan, el próximo 27 de febrero de 2024 se llevaría a cabo el nuevo Pokémon Presents, el cual sería el evento más grande de la compañía en los últimos años. Para comenzar, se ha señalado que dos juegos serían el enfoque, uno por parte de Game Freak y otro a cargo de ILCA.

Pokémon Day potential leak. As always with grain of salt. pic.twitter.com/ctVuaq0IxZ — Light (@Light_88_) January 25, 2024

El primero de estos estaría a cargo de Game Freak, y sería algo similar a una secuela directa de Scarlet & Violet, la cual se llevaría a cabo en Unova, pero parte de esta aventura se desarrollaría a cabo en la Academia Blueberry. Junto a esto, se menciona que múltiples personajes del título principal de la novena generación harían acto de presencia, incluido el protagonista. Lo interesante, es que esta entrega tomaría tu partida del último DLC para ofrecernos una pelea similar a la Red en Gold and Silver.

El segundo título también tiene que ver con la segunda generación, puesto que ILCA estaría trabajando en remakes de Gold and Silver, los cuales tendrían una serie de mejoras que vimos en Crystal. Por el momento no se menciona si estos títulos tendrían o no el estilo de Let’s Go. Junto a esto, se menciona que la historia de estas reimaginaciones tendría elementos del multiverso y viajes en el tiempo que los conectarían con Scarlet & Violet.

Estos dos títulos funcionarían como historias que darían pie a la siguiente generación, la cual sería anunciada en el 2025, y nos presentarían una región inspirada en Australia. Por si fuera poco, la filtración también ha señalado que Scarlet & Violet tendrían algún tipo de remasterización o relanzamiento en el Switch 2, aunque es muy probable que este anuncio no forme parte de la presentación de este año.

Fuera del mundo de los videojuegos, The Pokémon Company daría a conocer que estos nuevos juegos contarían con una localización al español Latinoamérica. Junto a esto, también se ha mencionado que un Pokémon Center llegaría a México. Como siempre, por el momento no hay información oficial, y solo nos queda esperar a que este evento se haga realidad para conocer a ciencia cierta el futuro de la serie. En temas relacionados, The Pokémon Company ya planea demanda en contra de Palworld. De igual forma, llega un nuevo legendario a Scarlet & Violet.

Nota del Editor:

Esto es demasiado bueno para ser real. Lo único que creo que es real es la localización y la tienda de Pokémon Center en México. Fuera de eso, esta filtración parece hecha por un fan que quiere ver sus sueños hechos realidad. Si vemos otros remakes de Gold and Silver, serían al estilo de Let’s Go, y nada de lo que aquí se menciona se incluiría.

Vía: Riddler Khu