Durante los últimos meses, AMC ha compartido pequeños avances e información sobre The Walking Dead: The Ones Who Live, la secuela de su aclamada serie. De esta forma, y a solo un mes de su estreno, por fin se ha revelado el primer tráiler del show, el cual nos muestra a varios personajes de regreso.

En The Walking Dead: The Ones Who Live, Rick Grimes, interpretado por Andrew Lincoln, y Michonne, a cargo de Danai Gurira, están separados, pero harán todo lo posible para reencontrarse. Esto no solo implica enfrentarse a una horda de zombis, sino que un nuevo poder militar planea hacer esta tarea mucho más difícil.

The Walking Dead: The Ones Who Live será una serie de seis episodios que completará los seis años transcurridos entre el momento en que Rick estuvo perdido después de salvar a la comunidad de una manada de zombis en la temporada 9, hasta que Michonne dejó a Judith para busca a su marido, como se vio por última vez en el final de la serie The Walking Dead. Esta es la descripción oficial del show:

“The Walking Dead: The Ones Who Live es una historia de amor épica de dos personajes cambiados por un mundo cambiado. Separados por la distancia. Por un poder imparable. Por los fantasmas de quienes eran. Rick y Michonne son arrojados a otro mundo, construido sobre una guerra contra los muertos… Y, en última instancia, una guerra contra los vivos. ¿Podrán encontrarse el uno al otro en una situación como nunca antes habían conocido? ¿Son enemigos? ¿Amantes? ¿Víctimas? ¿Vencedores? Sin el otro, ¿están siquiera vivos, o descubrirán que ellos también lo están? ¿los muertos vivientes?”

Con el tráiler ya disponible, ahora solo nos queda esperar al próximo 25 de febrero de 2024 para el estreno de The Walking Dead: The Ones Who Live en AMC y AMC+. En temas relacionados, este sería el spin-off más caro de la serie. De igual forma, este show responderá múltiples dudas sobre este universo.

Nota del Editor:

Si bien el dejar vivo a Rick al final, algo que no sucede en el cómic, fue una decisión controversial, parece que AMC está haciendo todo lo posible para justificar este camino. Si la nueva serie tiene éxito, entonces los fans estarán más que contentos.

Vía: AMC