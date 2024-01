Tráiler de spinoff de The Walking Dead responde dudas

Estamos a poco tiempo de que finalmente se estrene la serie The Walking Dead: The Ones Who Live, misma que nos cuenta la historia alterna de uno de sus personajes, razón por la cual la fanaticada fiel de la saga están comiéndose las uñas por todos estos acontecimientos. Y de hecho, el primer tráiler que tuvimos hace poco nos confirma un acontecimiento bastante importe, cierta duda con la que la gente se quedó y no tuvo una respuesta hasta estos momentos.

Lo que se ha mostrado es la pista que le demostró a Michonne que Rick todavía estaba vivo fue un teléfono que tenía su escritura, a eso se suman algunos caracteres japoneses. Incluso los fanáticos pudieron determinar que significa ” creer un poco más “, pero el contexto completo no se averiguó. Además de revelar la traducción, el episodio expuso su verdadero significado, que se refiere a la esperanza de Rick de volver a ver a su familia, algo que el público ha querido apreciar en pantalla por el cariño que le tienen.

Así llegaron a la concusión de que la inclusión del teléfono de Rick en el tráiler subraya la idea de que siempre ha sido un indicio de cuál sería la próxima historia de Rick y Michonne. El video tiene un tono de esperanza ya que enfatiza la determinación de Rick y Michonne de encontrarse. Y eso mismo hará que los personajes puedan reunirse finalmente, explicando algunos agujeros del guión que se quedaron por el camino.

Esta es la sinopsis: