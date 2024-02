Los ingresos de Pokémon Go caen en 2023

Pokémon Go llegó al mercado en el 2017, y por casi 10 años se ha mantenido como los juegos móviles más importantes de la industria. Sin embargo, se ha registrado que las ganancias que se generaron en el 2023 estuvieron por debajo de lo que vimos en años pasados, convirtiéndolo en el peor periodo para el título desde el 2017.

De acuerdo con información de Statista, Pokémon Go generó 566 millones de dólares en 2023, lo cual es una muy buena cantidad, pero representa una disminución de 652 millones que vimos en el 2022. Aquí se ha señalado que esta caída es el resultado de una serie de cambios que no fueron del agrado de los jugadores.

En el 2023 se cambió por completo la forma en la que los Pases Remotos funcionan, puesto que se limitó el uso de estos ítems y, por si fuera poco, sus precios aumentaron considerablemente el año pasado. Esto provocó que la comunidad no solo no estuviera tan interesada en participar en incursiones, sino que el nuevo costo no fue atractivo para los jugadores.

Si bien es cierto que 566 millones de dólares es mucho dinero, y sigue posicionando a Pokémon Go como uno de los juegos móviles más exitosos del momento, esto representa una disminución constante que ha tenido el título de Niantic desde el 2020, cuando se registraron ganancias de casi mil millones de dólares. En su momento, el estudio logró adaptarse a los cambios que trajo consigo la pandemia, y le ofreció a los jugadores una serie de opciones para disfrutar de esta experiencia sin salir de casa.

Sin embargo, desde el año pasado, estas medidas han disminuido sustancialmente, y los resultados dejan en claro que la gente no está de acuerdo con estos cambios. En temas relacionados, más Pokémon llegan a la Cajita Feliz. De igual forma, se filtran los anuncios del próximo Pokémon Direct.

Nota del Editor:

Pokémon Go sigue siendo un juego divertido, pero no es algo que me emocione estar jugando todo el día. Es una aplicación que uso ocasionalmente, pero siempre me divierte cuando lo hago. El problema es que esto sucede una vez más al menos, y estoy seguro de que muchos están en la misma posición.

Vía: Statista