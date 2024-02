El año pasado llegó Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem a los cines, y se convirtió en una de las adaptaciones más exitosas de este famoso grupo. De esta forma, no es una sorpresa escuchar que Nickelodeon no estaba listo para soltar este universo. Es así que en su momento se anunció una secuela para la pantalla grande, así como una serie animada. Después de meses de espera, ya tenemos el primer vistazo a Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles, show que llegará a streaming en un futuro.

Por medio de sus redes sociales, Nickelodeon compartió el primer vistazo oficial a Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles, serie que se desarrolla entre la primera y segunda película, y llegará a Paramount+ en algún punto del verano de 2024. Esta es la descripción oficial:

“Las Tortugas Ninja han salido de las alcantarillas y a las calles en esta nueva serie. Esta vez, los héroes amantes de la pizza se enfrentan a nuevas amenazas y se unirán a viejos aliados para sobrevivir tanto a la vida adolescente como a los nuevos villanos que acechan en las sombras de la ciudad de Nueva York”.

Como pudieron notarlo, Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles deja de lado el estilo visual que caracterizó a Mutant Mayhem, optando por una animación en 2D un poco más tradicional. Esto tiene sentido, puesto que estamos hablando de una producción para un servicio de streaming, y una cinta a gran escala. Afortunadamente, se espera que la siguiente aventura en la gran pantalla de las tortugas cuente con la animación que caracterizó al trabajo de 2023.

Te recordamos que Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles llegará a Paramount+ en el verano de 2024. En temas relacionados, las Tortugas Ninja llegan a Fall Guys. De igual forma, Mutant Mayhem tendrá su propio videojuego.

Nota del Editor:

Aunque no soy un gran fan del estilo visual, me gustó mucho Mutant Mayhem, por lo que estoy dispuesto a darle una oportunidad a esta nueva serie animada. Será interesante ver más aventuras de estas Tortugas que sí se sienten como adolescentes de esta generación.

Vía: Nickelodeon