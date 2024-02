CEO de Ubisoft habla sobre el futuro de Xbox

Durante los últimos días hemos escuchado muchas opiniones sobre el futuro de Xbox, pero son pocas las personas que trabajan en la industria y han discutido este tema abiertamente. Ahora, durante una junta con accionistas por el resultado del último trimestre financiero, Yves Guillemot, CEO de Ubisoft, fue cuestionado sobre la posibilidad de ver a Xbox como un publisher third party, y el director no cree que esto afecte sustancialmente a la industria.

Como parte de una sesión de preguntas y respuestas, Guillemot se vio en la necesidad de compartir su opinión sobre la situación en la que se encuentra Xbox en estos momentos, y si bien unos podrían llegar a pensar que un cambio tan grande como el que se rumorea podría marcar un antes y después para la industria, el CEO ha señalado que en realidad no mucho va a cambiar. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Lo que hay que tener en cuenta, de todos modos, es que Activision Blizzard solía ser multiplataforma, por lo que tendría un impacto, pero no es un gran impacto en la industria”.

Los comentarios de Guillemot no confirman o desmienten los rumores sobre Xbox, pero sí nos dan una idea de cómo reaccionarían las grandes compañías. Sin embargo, el CEO toma como ejemplo a una compañía que ya hacía juegos multiplataforma, y no a algo como lo podría ser el siguiente Halo o Gears of War. También es cierto que, al final del día, esto solo significaría que Microsoft tendría otra entrada de dinero.

Considerando que se espera que la siguiente semana se lleve a cabo una presentación especial enfocada en el futuro de Xbox, solo es cuestión de tiempo antes de que todas nuestras dudas tengan una respuesta. En temas relacionados, el logo de Xbox Series X|S desaparece de algunos juegos de Xbox. De igual forma, la producción del Series X|S podría haber llegado a su fin.

Nota del Editor:

Si bien sí veremos algún tipo de impacto sustancial si Xbox se convierte en un publisher third party, al final del día, seguirán haciendo juegos, y al llevarlos a otras plataformas obtendrán más dinero, lo cual es el objetivo principal de cualquier compañía. Es algo triste que la competencia baje, pero tampoco es como PlayStation esté siendo presionado por Microsoft como en la época del Xbox 360.

Vía: GameSpot