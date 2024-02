Nuevo vistazo a la película de Batman Azteca

La propiedad de Batman no es extraña a diferentes conceptos e ideas. Una de las propuestas más interesantes para el futuro de este personaje es Batman Azteca: Choque de Imperios, una película animada que convertirá al Caballero de la Noche en un guerrero mexica, y recientemente se reveló una nueva imagen de esta esperada cinta.

Por medio de sus redes oficiales, se compartió la primera imagen oficial de Batman Azteca: Choque de Imperios, en donde podemos ver a Batman en su vestimenta especial como guerrero mexica. Junto a esto, se compartió la descripción de este proyecto:

First image for ‘BATMAN AZTECA: CHOQUE DE IMPERIOS’.

The film follows a young Aztec boy who uses the temple of Tzinacan, the bat god, as a lair to confront the Spaniard invasion and avenge his father’s death. pic.twitter.com/3CLUrcoYIv

