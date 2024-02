MAX ofrece descuento en México en plataforma externa

Finalmente ha llegado la actualización de HBO Max a MAX en México, cambio que no va mucho más allá del contenido, pues simplemente la interfaz se torna de color azul y la fuente de letra tiene alteraciones, y como parte de esto, se tenía en mente la pregunta de si los descuentos seguirían aplicables. Y así, nos han confirmado que los usuarios podrán seguir pagando menos por tener el servicio de streaming, el cual se va nutriendo con el pasar de los meses con series originales y adiciones de gran calibre.

Hablamos claramente de Meli+, pues para quien no lo sepa, Mercado Libre ofrece un descuento a quienes tengan este servicio que da muchos beneficios, entre ellos envíos gratis seleccionados y acceso al combo de Disney+ y Star Plus. Teniendo así una forma de que los usuarios puedan ver más servicios donde también está Paramount+, por lo que es una propuestas que muchos han optado por tomar en lugar de entrar directamente a la página y pagar más por seguir menos pasos.

Es un descuento de aproximadamente 30% de la membresía que inicialmente cuesta $199 MXN, por lo que gracias a esto van a pagarse $139 MXN, algo que puede ser provechoso para quienes buscan ver alguna serie o película exclusiva de este servicio. Además, al igual que con un contrato directo con MAX, se puede dejar claro a Mercado Libre que ya no habrá renovación automática en caso de que el cliente así lo desee.

Lo que se ha hecho, es que simple se trata de una mudanza sin algún tipo de cambio notable. A eso se agrega que no hay mes de prueba para MAX, pero el usuario puede consultar el catálogo completo antes de hacer algún tipo de transacción. Que cabe recordar, todo se hace a través de Mercado Libre, y hay que tener contratado Meli+ para poder hacerse acreedor al 30% de descuento.

Vía: MAX

Nota del editor: La verdad no hay nada de cambios, solo del nombre de la plataforma. Me hubiera gustado tener esa membresía de por vida de pago por 70 al mes, pero la verdad es que casi no consumo el servicio. Nos vemos hasta que llegue la segunda temporada de The Last of Us.