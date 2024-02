Max estará disponible en México en este horario

El año pasado se mencionó que HBO Max estará cambiando a la evolución de este servicio de streaming, el cual tiene por nombre solamente MAX, teniendo como fecha de cambio el próximo 27 de febrero del 2024, y como se podrá notar, el día de mañana es justo dicha evolución. Con eso en mente, los usuarios de la plataforma se preguntan en qué momento podrán ver efectuado el cambio, estipulando que la madrugada puede ser el momento ideal para llevar a cabo la actualización de logo y los menús.

Según lo han mencionado a los medios de comunicación, esta espera que tiene como fin las 12:00 am del día en cuestión será en vano, dado que tardará un poco más en hacerse el reflejo, no se ha dado hora en específico, solo que será en algún momento de la mañana. Eso nos da algunas opciones que abarcan desde las 8:00 AM hasta las 11:59 AM, puesto que después se considera como horario de la tarde.

Aquí una descripción de MAX:

Max es un servicio de streaming de entretenimiento propiedad de WarnerMedia, que ofrece una amplia variedad de contenido, incluyendo películas, series de televisión, programas originales, contenido para niños y mucho más. Lanzado en 2023, Max combina el extenso catálogo de HBO con contenido adicional de otras marcas y estudios bajo el paraguas de WarnerMedia. Esto incluye programas y películas de Warner Bros., New Line Cinema, DC, CNN, TNT, TBS, truTV, Cartoon Network, Adult Swim, Looney Tunes y más. Entre el contenido más destacado disponible se encuentran populares series de HBO como “Game of Thrones”, “Westworld” y “Los Soprano”, así como películas icónicas de Warner Bros. Además, Max produce su propio contenido original, incluyendo series, películas y programas de no ficción, incluyendo la próxima serie de Harry Potter que tendrá varias temporadas.

Recuerda que toda tu información se trasladará y no hay necesidad de cambiar correo o cambiar contraseña.

Vía: XTK

Nota del editor: No será nada del otro mundo, solo cambio de interfaz que tiene como dominante el color azul. Esperemos los precios no se modifiquen, pues de por si el servicio ya es algo caro.