¡Disfruta del nuevo Pokémon Presents en vivo!

Febrero está por terminar, pero todavía hay un evento importante. El día de mañana, 27 de febrero, a las 8:00 AM (hora de la Ciudad de México), se llevará a cabo un nuevo Pokémon Presents, el cual no solo se encargará de celebrar el aniversario de la serie, sino que nos dará un vistazo a los juegos en los que The Pokémon Company ha estado trabajando. ¿Acaso veremos los remakes de la quinta generación? Disfruta de la presentación y descúbrelo.

Al igual que el Nintendo Direct de la semana pasada, en esta ocasión no hay un stream en vivo. En su lugar, The Pokémon Company compartirá el video oficial hasta la hora marcada en su canal oficial de YouTube, el cual puedes ver aquí. Esto significa que la información saldrá al momento. De esta forma, si deseas evitar algún tipo de spoiler, lo mejor será desconectarse del internet. Como siempre, aquí en Atomix tendremos toda la información del evento al momento.

Recuerda, el Pokémon Presents de hoy comenzará a las 8:00 AM (hora de la Ciudad de México). En temas relacionados, estos son los juegos confirmados para la presentación de mañana. De igual forma, habrá más episodios de Pokémon Concierge.

