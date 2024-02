El día de mañana por fin se llevará a cabo un nuevo Pokémon Presents. Aquí, The Pokémon Company nos dará un vistazo al futuro de la serie, y en los últimos días múltiples rumores y filtraciones nos han dado una idea del tipo de evento que nos espera. Sin embargo, la compañía japonesa ha decidido revelar dos de los anuncios que están planeados para esta presentación.

Por medio de sus cuentas oficiales en Twitter, se ha confirmado que Pokémon Sleep y Pokémon Masters tendrán algún tipo de participación en el siguiente Pokémon Presents. Estos son títulos diseñados específicamente para dispositivos móviles, por lo que es muy probable que nos proporcionen más información sobre sus siguientes grandes actualizaciones, o alguna novedad que seguramente será del agrado de todos sus fans.

3 days left until #PokemonDay!💕

Tune in during the Pokémon Presents for the latest information on #PokemonSleep! The countdown continues over at @Pokemon⏰

Everyone catch some good💤; only a few more sleeps until the festivities begin!🎉 pic.twitter.com/7pL0CI1Aer

— Pokémon Sleep (@PokemonSleep) February 24, 2024