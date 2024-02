Nuevos detalles técnicos del PlayStation 5 Pro

Uno de los mayores rumores del 2024, es la existencia de un PlayStation 5 Pro. Aunque por el momento no hay información oficial por parte de Sony, múltiples reportes y filtraciones aseguran que esta consola estaría disponible a finales de este año. Ahora, recientemente surgió nueva información que nos ha dado un vistazo a las especificaciones técnicas de esta pieza de hardware.

De acuerdo con múltiples fuentes, el PlayStation 5 Pro sería revelado el próximo mes de septiembre, y estaría disponible en algún punto de noviembre de 2024. Esta consola tiene el nombre clave de Trinity, mientras que el chip de AMD que aquí encontraríamos se le conoce internamente como Viola, el cual sería un TSMC N4P, con soporte para GFX1115.

La CPU de Viola mantiene la arquitectura zen2 que se encuentra en el PS5 que vemos hoy en día, esto por motivos de compatibilidad, pero la frecuencia volverá a ser dinámica con un pico de 4.4 GHz. De igual forma, se habla de 64 KB de caché L1 por núcleo, 512 KB de caché L2 por núcleo y 8 MB de caché L3 compartidos, 4 MB por CCX.

El chip de Viola es de 30WGP cuando está completamente habilitado, pero solo tendrá 28WGP (56 CU) habilitados para el silicio en las unidades del PS5 Pro que encontraríamos en las tiendas. Por su parte, se ha mencionado que Trinity es la culminación de tres tecnologías clave. Almacenamiento rápido, ray-tracing acelerado y ampliación.

La arquitectura de la consola sería RDNA3, pero incorporando una serie de mejoras de ray-tracing de RDNA4. El recorrido de BVH será manejado por hardware RT dedicado en lugar de depender completamente de los sombreadores. También incluirá reordenamiento de subprocesos para reducir la divergencia de datos y ejecución, algo similar a Ada Lovelace SER y TSU de Intel Arc.

Junto a esto, se habla de 16 GB de GDDR6 de 18 gbps. Bus de memoria de 256 bits con ancho de banda de memoria de 576 GB/s. El objetivo de frecuencia de la GPU es 2.0 GHz. Esto coloca los teraflops de doble emisión en el rango de 28.67 TFLOP máximos 224 (TMU).

La NPU XDNA2 de la consola se presentaría con el fin de acelerar la técnica de mejora del aprendizaje automático temporal personalizada de Sony. Este será uno de los enfoques principales de la PS5 Pro. De esta forma, veríamos una salida 4K mejorada, con frame rates superiores a los 30fps. Por último, se ha mencionado que más información sería filtrada en las próximas semanas, conforme más estudios reciben sus kits de desarrollo de la nueva consola.

Sin embargo, PlayStation se ha mantenido en silencio, y ni siquiera ha confirmado si el PS5 Pro existe. Considerando que los reportes esperan una revelación hasta septiembre de 2024, es muy probable que falte tiempo para que esto suceda. En temas relacionados, puedes conocer más sobre la fecha de lanzamiento de esta consola aquí. De igual forma, este es el reporte más reciente sobre la consola.

Nota del Editor:

La existencia de un PS5 Pro es algo que aún no tiene mucho sentido para algunas personas, especialmente considerando que no hay un salto tecnológico sustancial. Sin embargo, esta pieza de hardware podría ayudar a revitalizar las ventas, puesto que no solo le daría a un público la oportunidad de por fin comprar un PS5, sino que aquellos que ya tienen uno, estarían dispuestos a comprar otra consola.

Vía: Icon Era