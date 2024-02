Parece que Yoko Taro ha confirmado NieR 3

Han pasado siete años desde el lanzamiento de NieR: Automata, y aunque muchos podrían llegar a pensar que esta historia ha llegado a su fin, otros más esperan con ansias una tercera entrega en esta serie. Si bien por el momento no hay información oficial, parece que Yoko Taro, creador de la propiedad, ha insinuado que si siguiente juego nos llevará al mundo de NieR una vez más.

Durante el fin de semana pasado se llevó a cabo un concierto de NieR en Londres, en donde Taro y el presidente de Square Enix estaban presentes. De acuerdo con el público, al final del evento, Taro salió al escenario al agradecerle al público su soporte, y reveló que si los asistentes deseaban ver una nueva entrega de NieR, tenían que gritar y aplaudir lo más fuerte posible. Inmediatamente, el lugar retumbó con la euforia de todos los fans. Junto a esto, se mencionó que a lo largo del concierto se pudo ver el mensaje de “R3PENT”.

Aunque por el momento no hay información oficial por parte de Square Enix, este bien podría ser un pequeño teaser del siguiente juego de NieR, el cual sería conocido como NieR 3: Repent, aunque en teoría sería el cuarto, puesto que ya hay un título en móviles. Recordemos que Automata se ha convertido en todo un éxito al vender más de ocho millones de copias desde su lanzamiento, revitalizando la carrera de Yoko Taro, y creando una nueva base de fans que aman todo lo que este director hace.

Desde el lanzamiento de NieR: Automata en 2017, Taro se ha encargado de expandir este universo con un juego para dispositivos móviles, así como una remasterización del primer título. Junto a esto, nos entregó la trilogía de Voice of Cards, la cual nos dio la oportunidad de apreciar su característico estilo narrativo sin la necesidad de años por un nuevo título.

Si bien es cierto que a muchos les gustaría ver de regreso a Drakengard, ya sea por medio de un remake o una nueva entrega, también es cierto que NieR es mucho más popular, y Square Enix, los dueños de la propiedad, estarían dispuestos a darle luz ver a un proyecto relacionado con esta serie. Junto a esto, será interesante ver si PlatinumGames, quienes desarrollaron Automata, estarían de regreso, o si el mismo Square Enix tomaría las riendas de este proyecto.

Es importante mencionar que por el momento no hay información oficial, y todo podría ser una jugarreta de Yoko Taro. Solo nos queda esperar y ver cuáles serán los planes de Square Enix con esta serie. En temas relacionados, Yoko Taro habla sobre el futuro de NieR. De igual forma, el anime de esta propiedad esconde un mensaje secreto.

Nota del Editor:

Si bien me gustaría más un nuevo Drakengard o algo completamente original, no puedo negar que también me encantaría regresar al mundo de NieR y ver qué tipo de historia nos presenta Taro, especialmente considerando que la duología que tenemos en consolas está completa, por lo que veríamos algo nuevo, pero en un mundo ya conocido.

Vía: ResetEra