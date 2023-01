Fans descubren códigos ocultos en el anime de Nier: Automata

Hace no mucho se ha estrenado oficialmente el anime de Nier: Automata, mismo que ha complacido a los fanáticos de la franquicia, ya sea en la narrativa o también en la parte de fluida animación. Por su parte se cuenta con códigos en los cortes comerciales, y eso es algo que inquietó a los seguidores que ya se pusieron a investigarlos rápidamente.

Dichos códigos aparecen con combinaciones de letras y números, mismos que pueden parecer confusos, pero eso no hace que la gente se detenga para poder investigarlos a la orden. Aún con lo complejos que pueden llegar a ser, de alguna manera dieron con la respuesta, y al parecer son frases complementarias al título de cada episodio.

Estos son los mensajes que descubrieron los fans:

Episodio 1: “Un androide es un ser que repite la vida y la muerte.” “¿La cadena de reencarnación traerá salvación o colapsará?” Episodio 2: “¿En qué se diferencia de la inteligencia humana?”

Este tipo de mensajes podrían tener algún tipo de significado más profundo, por lo que los usuarios van a descifrar todos y cada uno de ellos hasta que los 26 episodios sean liberados en línea. Vale la pena mencionar, que se ha dicho que los capítulos van a separarse en dos tandas, así que la espera por revelar todos los mensajes va a tardar.

Vía: gonintendo

Nota del editor: Personalmente no he visto ningún capítulo de la serie, y es que quiero esperar que todos estén liberados, eso se debe a que no quiero pagar Crunchyroll por varios meses. Mejor solo un mes y me aviento el maratón de capítulos.