Así puedes jugar un poco de Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon

Durante la última emisión de The Game Awards se dieron a conocer muchos juegos que llamaron la atención, entre ellos Death Stranding 2, el DLC de Horizon Forbidden West y hasta una nueva entrega de una saga olvidada de FromSoftware. Por su parte, para los fans de Nintendo se reveló para sorpresa de muchos, Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon.

Y ahora, meses antes de que tengamos su lanzamiento oficial, se menciona que podemos probar un teaser jugable, mismo en el que manejaremos a la pequeña Bayonetta en un mundo lleno de demonios con arte algo nuevo. Esto lo reveló la propia Nintendo en su cuenta de Twitter, dando una serie sencilla de pasos a seguir, aunque deberemos contar con Bayonetta 3.

Aquí dejamos la publicación de Nintendo:

First, make sure you’ve installed the latest software update for #Bayonetta3 (v.1.2.0). Then, once you can access to the in-game shop “The Gates of Hell”, purchase the Old Picture Book to unlock the playable teaser from the chapter select screen. Enjoy! pic.twitter.com/nKztXqpkLH

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) January 17, 2023