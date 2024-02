Por esta razón, el Switch 2 llegaría en el 2025

Originalmente, se creía que el sucesor del Nintendo Switch estaría disponible a finales del 2024. Sin embargo, múltiples reportes a principios de mes aseguraban que este ya no sería el caso, y la consola llegaría en algún punto del primer cuarto de 2025, es decir, entre enero y marzo del siguiente año. Ahora, nueva información ha revelado que esta decisión se habría tomado para evitar la escasez de consolas en su lanzamiento.

De acuerdo con un nuevo reporte por parte de Nikkei, medio importante en Japón, Nintendo habría retrasado internamente el lanzamiento de su nueva consola para asegurar que las suficientes piezas de hardware estén disponibles durante su lanzamiento. Junto a esto, también se ha señalado que esta decisión fue tomada para darle a la N y a otras compañías más tiempo para entregarle al público software único.

Sin embargo, Nikkei también ha señalado que no se descarta la posibilidad de que el Nintendo Switch 2 esté disponible después de marzo de 2025. Junto a esto, el medio reafirma que esta consola será híbrida, y el modelo que llegue al mercado día uno contará con una pantalla más grande en comparación con el hardware que llegó al mercado en el 2017.

Recordemos que el PlayStation 5 tuvo un lanzamiento complicado a causa de la escasez de consolas. Debido a la pandemia, la producción de esta pieza de hardware no fue lo suficientemente grande para cumplir con su demanda, lo cual no solo resultó en la escasez del producto, sino que le dio a los revendedores la oportunidad de dominar el mercado por un tiempo. Es así que Nintendo espera evitar este escenario al retrasar su consola hasta el siguiente año.

Por su parte, la compañía japonesa se ha mantenido en silencio sobre estos rumores. Hasta el momento, Shuntaro Furukawa, presidente de Nintendo, solo ha mencionado que la Gran N aún tienen pensado ofrecerle soporte al Switch durante el 2024, y no hay planes para lanzar un nuevo hardware este año, lo cual le daría un soporte a todos los reportes sobre el retraso de la nueva consola que hemos escuchado en las últimas semanas,

Respecto al soporte que llegará al Switch, el más reciente Nintendo Direct Partner Showcase nos dio una idea de las experiencias third party que estarán disponibles en esta consola en los próximos meses. No solo veremos experiencias multiplataforma, como Grounded y Shin Megami Tensei V: Vengeance, sino que también hay un par de títulos exclusivos, como Super Monkey Ball Banana Rumble.

Sin embargo, no hay mucha información sobre las experiencias first party para el Switch en la segunda mitad del año. En estos meses veremos el lanzamiento de títulos Princess Peach: Showtime! y la remasterización HD de Paper Mario and the Thousand Year Door. Lamentablemente, no tenemos una idea de lo que veremos en un futuro en esta consola, aunque parece que este sería el año en el que Metroid Prime 4 por fin llegue a nuestras manos.

Como siempre, solo nos queda esperar a que más información esté disponible. Recuerda, todo parece indicar que el Nintendo Switch 2 estará disponible en algún punto de los primeros tres meses de 2025, aunque Nikkei no descarta la posibilidad de que la consola se vuelva a retrasar internamente. En temas relacionados, puedes checar los anuncios más importantes del más reciente Nintendo Direct aquí. De igual forma, aseguran que Hi-Fi Rush sí llegará al Switch.

Nota del Editor:

Si este es el último año del Switch, espero que la Gran N logre despedirse de este hardware de una forma memorable. Ya todos los estudios tienen el conocimiento de cómo funciona esta consola, por lo que nos podrían entregar algunas de las mejores experiencias que esta pieza híbrida sea capaz de entregarnos.

Vía: VGC