Filtran gameplay de juego de Batman cancelado del Nolanverso

La franquicia de Batman siempre ha estado de moda, y es que los sequitos de fan siempre van surgiendo, no importa la edad que tengan, por lo que sacar productos del personaje siempre es viable para las compañías, más cuando se tratan de películas y videojuegos. Hablando de eso, el pico de la marca se notó bastante cuando iba saliendo la trilogía de Christopher Nolan, y justamente se estaba preparando un juego inspirado en este mundo, el cual lamentablemente tuvo problemas en el desarrollo, por lo que no salió a la venta.

Sin embargo, esta industria es bastante interesante, por lo que tarde o temprano se termina revelando contenido descartado para muchos de estos productos, y eso ha pasado justamente con este juego en cuestión, con imágenes que lucen interesantes y prometían bastante. Esto se logró en parte gracias a usuarios como Back2Life, quienes encontraron los archivos perdidos que aparentemente se han conservado por alguna razón que es posible nunca se especifique por parte de Warner Bros.

