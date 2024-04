La película de The Mandalorian ya tiene fecha de estreno

Desde hace algunos meses se compartió una noticia bastante interesante para los fanáticos de Star Wars, pues los ejecutivos de Disney han confirmado una película llamada The Mandalorian & Grogu, cinta que seguirá a los personajes de la exitosa serie lanzada para la plataforma de streaming del ratón. Solo que ahora la escala de producción irá más allá, puesto que el presupuesto para este tipo de producciones siempre suele ser mayor, y eso significa mayores efectos especiales y hasta historia mejor implementada.

A pesar de que al anuncio se recibió con entusiasmo, faltó algo de lo que muchos tienen duda, y eso es justamente la fecha de estreno para la misma, pues no olvidemos que la saga de las estrellas tiene mucho contenido en camino, y esto será lanzado antes que todo lo anunciado de forma posterior. Y ahora, antes de que se celebre una nueva edición de la Cinemacon, se ha confirmado que los usuarios pueden esperar la cinta de acción y ciencia ficción el 22 de mayo para los cines del mundo.

Algo que llama la atención, es que para ese mismo mes también está programa la siguiente película de Los Vengadores, misma que en un inicio llevaba del nombre de The Kang Dinasty, pero que ha tenido que cambiarse debido al despido de Jonathan Majors por sus problemas legales. Aún con esto, no están compitiendo contra nadie en realidad, después de todo es la misma empresa de la que estamos hablando, y hasta se podría tener el objetivo de conseguir dos éxitos de taquilla con pocas semanas de diferencia.

El rodaje de The Mandalorian & Grogu comenzará en junio en California y durará varios meses hasta principios del otoño. Todavía no se sabe quién regresará para la película, más allá de Pedro Pascal como la voz del personaje principal y Brendan Wayne / Lateef Crowder como los dobles. Giancarlo Esposito ha estado presionando para que regrese en todas las entrevistas que ha hecho, pero eso no necesariamente significa nada, se espera el regreso de Katee Sackhoff, pero aún no está garantizado.

