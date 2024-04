Super Smash Bros. for Wii U y 3DS se hacen tendencia

La generación pasada de consolas de Nintendo fue bastante peculiar, dado que en ella se lanzaron dos ediciones de Super Smash Bros. prácticamente al mismo tiempo, y esos juegos se lanzaron para la portátil 3DS y la nada exitosa Wii U, donde en ambas se presentaron ventas decentes pero es posible que sean las peores de la franquicia. Aún con esto, hay gente que les tienen bastante cariño, y justo en estos momentos muchos de esos fans están conscientes que innovó para su tiempo, sobre todo en los personajes invitados.

Ambas versiones se han convertido en tendencia a pesar de estar bajo la sombra de Ultimate, y la razón de todo esto más que obvia, pues para quienes no lo tengan en el radar, el próximo 8 de abril se dará el cierre oficial de los servidores online para todos los videojuegos lanzados en las consolas. Eso no solo significa que Smash se verá afectado, sino algunos otros títulos como Splatoon, Mario Kart 8, Super Mario Maker, Mario Tennis Ultra Smash, Pokkén Tournament, y muchos más se quedarán sin opción en línea.

Razón por la cual los seguidores no han dejado de jugar para despedir a estos lanzamientos:

Every game has its flaws and Smash 4 is no exception, but damn was it fun to play. The Mario clip where I used Link's collision to move the bomb is still one of my favorite interactions

Also I had to shorten the original video, because of Twitter's upload limit

— Sillintor