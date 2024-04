Dan fecha para terminar con las cuentas compartidas en Disney+

Desde hace un par de años las compañías de streaming han empezado a aplicar una nueva medida para captar más clientes de sus plataformas, y eso es justamente la tendencia que comenzó Netflix al no permitir que la gente comparta su contraseña fuera del domicilio principal del titular. Esto hizo enojar a la gente, pero por extraño que parece, ha funcionado para que sigan pagando la membresía razón por la cual MAX y Disney+ no iban a quedarse con los brazos cruzados para tomar su rebanada del pastel.

Así es como en una entrevista reciente, el CEO de la compañía, Bob Iger, ha mencionado que no hay cabida para quienes tienen repartida su cuenta con más personas, y eso mismo hace que pierdan posibles clientes por esa misma razón. Eso nos lleva a la revelación de que el próximo junio empezarán con el plan de bloquear a los domicilios no ligados al perfil principal, esto con el fin de que cada quien pague su suscripción que solo se puede compartir con miembros de la misma familia.

Esta medida se ha mencionado desde hace meses atrás, pero siempre se ha ido retrasando por alguna u otra razón, y no está de más comentar que no todos se verán afectados por esta decisión, pero eventualmente se contempla cubrir a todo el mundo, concretamente en septiembre, por lo que no será una gran tardanza. También, como pasa con Netflix, el usuario dueño de la cuenta puede usar el servicio fuera de su hogar con el método de una clave especial que se le mande vía correo, la cual tiene limitantes para no llevar a cabo un truco que viole las reglas.

Será interesante ver cuáles serán las consecuencias de esta aplicación, si va a funcionar y llegarán más miembros a la plataforma, o si se tratará de lo opuesto y muchos dejarán de pagar por haber seguido los pasos de la empresa roja, la cual se sigue manteniendo en los predilectos de los consumidores. Además, el detalle con Disney Plus, es que la suma de nuevo contenido es menor a Netflix, ya que la última sigue sumando películas de otras empresas que prestan la licencia por una renta.

Vía: CNBC

Nota del editor: Es una situación bastante injusta, pero ya veremos si por lo menos en nuestra región retrasan esa regla o si seremos los primeros debido a que nos encontramos en el mismo continente que Estados Unidos.