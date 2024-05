Éstos son los juegos más vendidos del Switch

Como parte del reciente reporte financiero por el cierre del previo año fiscal, Nintendo ha revelado nueva información sobre la venta de sus juegos, dando a conocer el éxito que títulos como Princess Peach: Showtime! y Mario vs. Donkey Kong han tenido.

Para comenzar, se registraron 31 títulos que alcanzaron el millón de unidades vendidas entre el 1 de abril de 2023 y el 31 de marzo de 2024. Las ventas de software llegaron a 199.67 millones de unidades, una disminución del 6.7% en comparación con el previo año fiscal.

De los lanzamientos que vimos a lo largo del último año fiscal, destacan The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom con 20.61 millones de unidades, Super Mario Bros. Wonder con 13.44 millones, Pikmin 4 con 3.48 millones, Princess Peach: Showtime! con 1.22 millones, y Mario vs. Donkey Kong con 1.12 millones. Por su parte, así queda el Top 10 de juegos más vendidos en el Switch:

Mario Kart 8 Deluxe con 61.97 millones de unidades.

Animal Crossing: New Horizons con 45.36 millones de unidades.

Super Smash Bros. Ultimate con 34.22 millones de unidades.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild con 31.85 millones de unidades.

Super Mario Odyssey con 27.96 millones de unidades.

Pokémon Sword and Shield con 26.27 millones de unidades.

Pokémon Scarlet & Violet con 24.92 millones de unidades.

Super Mario Party con 20.66 millones de unidades.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom con 20.61 millones de unidades.

New Super Mario Bros. U Deluxe con 17.45 millones de unidades.

Por último, Nintendo espera vender 165 millones de unidades de software a lo largo del año fiscal en curso. En temas relacionados, ya sabemos cuándo se revelará el Nintendo Switch 2. De igual forma, estas son las ventas del Switch hasta el momento.

Nota del Autor:

Mientras que compañías como Xbox están sufriendo por la producción y los costos de los juegos, Nintendo ha demostrado que las producciones AAA a gran escala no deben de ser la norma, y hay más ganancias en experiencias un poco más pequeñas.

Vía: Nintendo