Review – Azure Striker Gunvolt 3

Atendiendo al nicho, eso es suficiente

Inti Creates se ha convertido en uno de los grandes desarrolladores de culto por excelencia. Prácticamente desde que comenzaron a existir, dejaron claro que más que atender a las masas, su objetivo tenía que ver con darle gusto a un grupo específico de jugadores. Lo que hicieron estos japoneses con Mega Man Zero y ZX en su momento, les ganó un lugar importante entre los amantes del run & gun, asunto que en años recientes, igualmente se ha visto reflejado gracias a sus nuevas obras. Luego de que en 2014 se lanzara el primer Azure Striker Gunvolt como un mensaje hacia la propia Capcom de que incluso sin su apoyo seguirían mantenido vivo el concepto clásico del género de las plataformas y disparos, ha llegado el momento de consolidar todo con una tercera entrega numérica de dicha serie, una que por la que hubo que esperar más de lo que se anticipaba y que por consiguiente, llega con expectativas verdaderamente elevadas. La buena noticia acá es que el estudio se mantuvo fiel a su forma de hacer las cosas, consiguiendo que Azure Striker Gunvolt 3 se convirtiera justo en el juego que estábamos visualizando desde que fue confirmado hace ya unos años.

Como te decía, a Inti Creates no le interesa vender varios millones de copias de sus juegos. Sus proyectos son reducidos en tamaño si de valores de producción hablamos, sin embargo, esto no les quita un gramo de calidad y sobre todo de pasión, pues cada que nos toca jugar algo salido de sus oficinas, te puedas dar cuenta de que se ha creado un equipo de trabajo que está haciendo lo que le gusta y que tiene muy marcado en la mente, a qué tipo de jugador está intentando complacer. Tan solo basta con ver lo que se hizo hace poco con los dos Bloodstained: Curse of the Moon, por ejemplo. Desde que Azure Striker Gunvolt 3 comienza a correr en el Nintendo Switch, te puedes dar cuenta de lo anterior, lo cual, es inevitable que te llene el corazón, pues estamos frente a uno de esos pequeños aces de luz dentro del medio que te pueden dejar percibir que no todo es dinero, reportes financieros y campañas de marketing. No, acá se percibe un genuino amor por el arte que se está intentando presentar.

El Azure Striker está de vuelta

La historia de los Azure Striker se ha ido en diferentes direcciones, pues además de que tenemos todo el embrollo de corporaciones y diferentes facciones de la serie principal, hay varios spin-offs que vienen a ampliar el lore y claro, a complicar aún más las cosas. Evidentemente, Azure Striker Gunvolt 3 no se podía olvidar de todo esto, sin embargo, me parece que Inti Creates hizo bien deteniéndose un poco para voltear hacia atrás y ver cómo es que iban a cerrar con esta trilogía, pues en efecto, este nuevo juego se siente como una conclusión a todos los hechos que se han venido desarrollando a lo largo de los últimos años en la saga completa.

Quitemos de la mesa la pregunta de siempre. “¿Tengo que haber jugado los otros dos Azure Striker y los spin-off para poder entender Azure Striker Gunvolt 3?”. La respuesta es sí y no. Sí, para poder saber qué está pasando en este nuevo juego, tienes que haber jugado Azure Striker Gunvolt y Azure Striker Gunvolt 2. Esta tercera parte es una continuación directa de dichos títulos y la verdad es que no se detiene demasiado a explicar en qué va la historia. El estudio da por hecho que ya los jugaste si es que estás jugando este cierre. Del lado de los spin-offs, te diría que no hay tanto problema, sin embargo, mi recomendación es que intentes jugar los dos Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX. No es del todo crucial, pero el contexto que te dan esos dos juegos, ayuda mucho a entender qué es lo que está pasando.

Dicho lo anterior, te cuento que Azure Striker Gunvolt 3 arranca poco tiempo después de los hechos con los que cerró Azure Striker Gunvolt 2. Gunvolt finalmente ha derrotado a Eden y según parece, la amenaza supremacista de Adepts ha concluido; sin embargo, nuestro héroe, sin querer, ha despertado a un nuevo poder más allá de Septima, uno que lo ha convertido en una criatura conocida como Primal Dragon. Debido a la poca información que se tiene de esta nueva fase, Sumeragi Group ha decidido encerrarlo en una cámara especial, una que indudablemente me recordó al dogma central de Evangelion.

Aquí es donde entra Shadow Yakumo, organización hermana de Sumeragi también encargada de estudiar los poderes de los adepts que por medio de espionaje, se entera de esta octava fase más allá de Septima y claro, de que Gunvolt se ha transformado en un Primal Dragon. Para investigar qué está pasando con todo esto, despliegan al lugar de los hechos a Kirin, sacerdotisa guerrera y Adept, quien básicamente se convierte en la protagonista de Azure Striker Gunvolt 3. Luego de un enfrentamiento, la heroína logra rescatar a Gunvolt de su estado y ahora llevarlo a una nueva forma que le da aspecto de lobo. A partir de ese momento, ambos protagonistas se dan cuenta de que existe un conflicto mucho mayor y una conspiración que deben de destapar y que claro, involucra que GV no es el único Primal Dragon.

Me parece que lo más prudente es no contarte mucho más de lo que sigue pasando a lo largo de toda la aventura de Azure Striker Gunvolt 3, pues te estaría arruinando varias sorpresas que estoy seguro, te encantarán. Solo te diré que Inti Creates cierra de muy buena forma con la historia pues en efecto, todo se siente como una conclusión. Por supuesto que quedan algunos cabos sueltos que podrían dar vida a más secuelas, no obstante, te puedo decir que quedé muy satisfecho por la forma en la que cierran todos estos arcos narrativos. Sobre Kirin, al principio dudé de tenerla a ella como principal protagonista de la historia en lugar de Gunvolt, pero creo que al final me terminó encantando, pues su personalidad más desenfadada, contrasta a la perfección con esta seriedad un tanto amarga de GV. Además, es importante mencionar que el Azure Striker siempre está a nuestro lado y sí, es jugable, asunto del que te hablaré un poco más adelante en esta reseña.

Arriesgada apuesta

Por fortuna para todos nosotros, la industria ha alcanzado una madurez bastante interesante que indudablemente, no tenía hace 10 ó 15 años, por ejemplo. El boom de los juegos independientes gracias a que las barreras para publicar se vinieron abajo, demostró que el mercado no solo está listo, sino sediento de consumir experiencias que poco tengan que ver con súper producciones AAA de millones de dólares. Gracias a todo lo anterior, es que estudios como Inti Creates pueden apostar por proyectos pequeños que atiendan a un nicho específico. Azure Striker Gunvolt 3 es un Azure Striker en toda la extensión del término y de lo que conocemos como run & gun clásico, sin embargo, toma un camino de riesgo al presentarnos a una nueva protagonista y al hacer que GV más bien pase al lado de sidekick. ¿Cómo es el resultado de esta decisión? Verdaderamente excelente.

Vayamos directo al grano. Como ya te lo platicaba en el bloque pasado de esta reseña, en Azure Striker Gunvolt 3 tomamos el control de Kirin, sacerdotisa guerra parte de Shadow Yakumo que tiene la principal misión de encontrar qué pasó con Gunvolt luego de que superara Septima. Este nuevo personaje no solo es un re skin de lo que ya teníamos. Inti Creates decidió rediseñar de manera general a todo el gameplay que tanto caracteriza a la serie. La buena noticia acá es que se logró sin perder la esencia de lo que los fans estábamos esperando de este tercera entrega. Creo que al final los cambios son más que bienvenidos, pues transforman al juego en una experiencia más frenética y hasta visceral por momentos, un poco como lo que vimos hace unos meses con Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX 2.

Los poderes y movimientos de Kirin están fuertemente centrados en ataques melee de corta distancia, pues su principal arma es una katana con la que puede cortar en varios pedazos a sus enemigos. Sé perfectamente lo que estás pensando y sí, Azure Striker Gunvolt 3 se siente más Mega Man Zero que cualquiera otra de las entregas de la serie. Pero bueno ¿cómo se controla esta nueva protagonista? Sensacionalmente bien. La heroína tiene el poder de lanzar talismanes para marcar enemigos, esto nos permite hacer un dash contra ellos para acabarlos rápidamente, cambiar nuestra posición o por qué no, usarlos como plataformas para alcanzar nuevos puntos. Esta última mecánica es muy utilizada a lo largo de todo el título, pues a pesar de que podemos seguir usando el wall jump, no tenemos nada como un doble salto. Nuestra herramienta es justo ese dash para aprovechar enemigos u otros objetos para movernos de formas más eficientes.

El golpe de nuestra katana también es sumamente importante por todo el alcance que tiene ya sea vertical u horizontal. Conforme vayamos progresando, iremos desbloqueando nuevos movimientos como por ejemplo, el poder lanzar un ataque hacia arriba o caer dando un giro. Esto claro, amplía nuestras posibilidades en el campo de batalla. De igual forma, te cuento que los talismanes que lanzamos pueden ser usados para potenciar el daño que hacemos, sobre todo cuando te enfrentas contra enemigos más complicados o contra jefes.

Hablando de jefes, te cuento que cada uno de los Dragon Primal a los que derrotamos, nos da acceso a un nuevo poder, mismo que puede ir desde la posibilidad de pedir ítems para recuperar nuestra salud, hasta algún ataque devastador que abarque toda la pantalla. De igual forma tenemos los Image Pulse, que podrían ser considerados como los principales coleccionables del juego. A lo largo de los niveles que visitamos, unos chips están escondidos. Dichos artefactos nos dan acceso a habilidades pasivas de todo tipo para mejorar el rendimiento de nuestro personaje en futuras misiones. Y sí, la estructura de Azure Striker Gunvolt 3 se mantiene totalmente tradicional, es decir, tenemos diferentes misiones sucesivas a completar, algunas en cierto orden específico, y otras como mejor nos parezca.

Y… ¿qué hay de Gunvolt? ¿Es jugable o no? Sí, la respuesta es que sí, Gunvolt es jugable en Azure Striker Gunvolt 3, sin embargo, su rol más bien se limita a ser una especie de apoyo para Kirin. Justo por debajo del medidor de vida de nuestra protagonista, habrá una barra de porcentaje que se irá cargando poco a poco. Una vez llena, podremos presionar ZL o ZR para tomar control de GV, el cual, deja por un momento su forma de canino para convertirse en humano. Su jugabilidad es exactamente la misma que en la de sus juegos pasados, bueno… no exactamente. Ahora, tenemos el poder de flotar, esto para superar algunos obstáculos en específico o para alcanzar otras zonas que Kirin no puede para por ejemplo, encontrar Image Pulses escondidos. Gunvolt justamente se siente como un power up, es por eso que su uso está limitado, sino, el juego completo se habría roto.

Creo que por más que me han gustado las nuevas mecánicas de Kirin y cómo es que se combina con Gunvolt para darle un sabor muy especial a la experiencia, la verdadera estrella de Azure Striker Gunvolt 3 es su diseño de niveles. Indudablemente, esta entrega se levanta como la más ambiciosa de toda la serie en este apartado, luciendo escenarios que no solo varían en temática, sino en su forma. Me encantó que se haya apostado por secciones de platforming más intensas y hasta complicadas por momentos, tomando diferentes direcciones que pueden cambiar de una forma muy horizontal, a partes totalmente verticales, luciendo obstáculos y diferentes tips de plataformas.

Azure Striker Gunvolt 3 es un un gran run & gun, uno que toma elementos de lo más clásico del género y los mezcla a la perfección con ideas completamente nuevas que en todo momento lo hacen sentir como juego moderno de 2022 que es muy fácil tomar por cualquiera, incluso por quienes podrían no tener tanta experiencia con el género. El haber decidido estrenar personaje protagonista totalmente nuevo indudablemente fue una apuesta arriesgada, una que dio muy buenos resultados y que deja claro que Inti Creates tampoco es que quisiera solo presentar más de lo mismo. Es evidentemente la intención de que este título tuviera una personalidad fácil de reconocer y sobre todo, que fuera el mejor de la serie.

Pixel art del bueno

La aceptación del pixel art y en general de las gráficas en dos dimensiones es otra de las muy positivas consecuencias que ha tenido la maduración del medio, al punto de que para muchos, este tipo de estilos visuales son los que al final, mejor van a resistir cualquier paso del tiempo. Inti Creates justamente se ha levantado como uno de los estudios que mejor trabajan en este apartado, pues para muchos de nosotros, la primera razón por la que nos enamoramos de su trabajo luego de lo que fue Mega Man Zero, tuvo que ver con la presentación audiovisual de sus juegos.

Justo como has podido apreciar a lo largo de toda esta reseña, Azure Striker Gunvolt 3 es un juego que se ve sensacionalmente bien. Su trabajo de pixel art es muy destacado y está completamente a la altura de lo que Inti Creates nos tiene acostumbrados. ¿Qué estilo se utilizó en esta ocasión? Siguiendo la línea de sus antecesores, se mantiene este look de juego de 32 bits por todos los efectos que nos presenta. Me hubiera encantado que en este apartado se tomaran algunos riesgos como por ejemplo, la inclusión de algunos elementos 3D, pero también entiendo que el estudio quiso mantener todo conciso y uniforme.

Además de sus impresionantes fondos, gran detalle en los sprites tanto de los protagonistas, como de jefes y enemigos, tenemos una animación de alarido que hace que todo en pantalla cobre vida. Del lado de la música, te alegrará saber que Ippo Yamada está de regreso, quien además de haber musicalizado a toda la serie de Gunvolt, también trabajó en Mega Man Zero en su momento. Sobra decir que su estilo electrónico con mucho rock lleno de frenetísmo, se alcanza a apreciar a lo largo de toda la aventura, dándole una profundidad bastante importante.

Dentro del Nintendo Switch, Azure Striker Gunvolt 3 se despliegue de gran forma, luciéndose en 1080p cuando la consola está en el dock, y en un precioso 720p en modo portátil. El framerate se mantiene completamente estable en 60 cuadros en ambos modos y sobra decirlo, pero jugar en la pantalla del OLED Model, es todo un deleite. Del lado de los bugs y glitches también te puedo decir que no hay nada de qué preocuparse, pues incluso en esta versión que ya llevamos semanas jugando, todo funcionó de manera completamente limpia y sin problemas, muy fiel a como siempre suele trabajar este estudio desarrollador.

A la altura de lo que esperábamos

Las expectativas siempre son algo peligroso, sobre todo en este medio, no obstante, también suele ser imposible el saber de antemano que el trabajo de ciertos estudios con ciertas series, tienen muy bajas posibilidades de salir mal, más cuando sabes que quienes están detrás de proyecto, además de entender perfectamente su obra, no tomarán riesgos innecesarios que los puedan hacer caer. Creo que justamente, Inti Creates entra en toda esta descripción. Se antojaba muy, pero muy complicado que Azure Striker Gunvolt 3 saliera mal. En el peor de los casos tendríamos más de lo mismo y listo. La buena noticia acá es que sí se empujó por ir por algo diferente, sobre todo a nivel de gameplay y al final, el experimento funcionó.

Sobra decir que si eres fan de la serie y del trabajo de este equipo japonés, Azure Striker Gunvolt 3 te encantará y creo, lo deberías de tener dentro de tus prioridades. En caso de que nunca le hayas dado una oportunidad, mi consejo, como ya te lo comenté, es que entres por sus antecesores, más para que puedas entender mejor la historia. Como sea, es una verdadera alegría comunicarte que el nuevo Azure Striker está a la altura de lo que todos habíamos estado esperando, manteniendo vivo al run & gun moderno y dejando claro que por más antiguos que se puedan sentir estos géneros, siempre habrá alguien que los aprecie y que los siga manteniendo vigentes en esta industria tan competida que tanto está apostando por los servicios y experiencias que mantengan al usuario gastando dinero constantemente por premios inútiles, cuando el único premio que nos debería de importar es tener un buen juego y ya.