Nuevo juego de Spyro podría estar en desarrollo

Si bien Spyro ha estado presente en la industria por medio de colaboraciones con Skylanders, y hace seis años llegó al mercado la Spyro Reignited Trilogy, no hemos visto una aventura completamente nueva de este personaje desde el 2008. Sin embargo, esto podría cambiar en el 2024, ya que una serie de pistas indican que pronto veremos a este personaje de regreso.

De manera totalmente inesperada, la cuenta oficial de Spyro en Twitter compartió el siguiente mensaje:

Este pequeño mensaje estuvo acompañado de una imagen de Spyro en donde podemos leer el texto de “tienes que creer”. Si bien algunas personas llegaron a señalar que este es simplemente un mensaje motivacional para el nuevo año, otros más han mencionado que esta es una pista ante el posible regreso de Spyro en algún punto de 2024.

Junto a esto, Toys for Bob, el estudio que nos entregó Spyro Reignited Trilogy, recientemente compartió un tweet en donde se habla sobre los avances que han hecho con el Unreal Engine 5, esto acompañado de una imagen con una serie de pantallas bloqueadas:

We took some time out to get together and share our latest experiments in UE5 – it was a full day of excellent presentations with plenty of learnings and fresh ideas for the new year!! 👩‍🎓 📚 #LifeAtTFB pic.twitter.com/RKEz8vsRrw

— Toys For Bob (@ToysForBob) December 18, 2023