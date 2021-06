Series animadas de Spyro the Dragon y Crash Bandicoot ya están en desarrollo

Actualmente, más y más propiedades de los videojuegos han decidido dar el salto a la pantalla grande y chica. De esta forma, el día de hoy se ha revelado que Activision ya está trabajando para crear series animadas de Crash Bandicoot y Spyro the Dragon para Apple TV+.

De acuerdo con Buzzfeed, ya está en desarrollo Spyro the Dragon’s Guide to Treasure Hunting, una serie animada de comedia infantil con segmentos de media hora. Esta caricatura está siendo producida por Apple Studios, Activision Blizzard Studios, JibJab Bros. y The Volta, estudio de animación de Canadá.

Por otro lado, The Adventures of Crash Bandicoot también será una caricatura de comedia infantil de Activision Blizzard Studios y Sony Pictures Imageworks, con TeamTO, estudio francés, a cargo de la animación. A diferencia de Spyro the Dragon’s Guide to Treasure Hunting, esta producción no será serializada. En su lugar, la serie de Crash tendrá un formato de tres segmentos, aunque sí veremos dos temporadas.

Spyro the Dragon’s Guide to Treasure Hunting llegará a Apple TV+ en algún punto de 2022, mientras que The Adventures of Crash Bandicoot estará disponible en una fecha posterior en la misma plataforma de streaming. Mientras que esta será la primera incursión del marsupial en este medio, Spyro ya participó en una serie animada entre 2016 y 2018, conocida como Skylanders Academy.

Vía: VGC