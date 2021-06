Los 10 mejores juegos de la primera mitad de 2021

Parece que fue ayer cuando el mundo se volteaba de cabeza y todos nos teníamos que ir a encerrar por seguridad propia. Por fortuna, parece que el mal rato finalmente está pasando y a pesar de que se esperaba un fuerte desaceleramiento en tema de publicación de juegos en este 2021, la realidad es que hemos tenido meses llenos de muchas emociones y grandes momentos. Sí, el primer semestre del año se fue en un abrir y cerrar de ojos, dejándonos varios títulos de los cuales vale mucho la pena hablar. Por tal motivo, decidimos hacer un corte de caja para presentarte los que para nosotros, han sido los 10 mejores juegos de lo que llevamos de este año. Esperamos tus comentarios al respecto.

Hitman III

Después de un dudoso reboot de la mano de Square Enix, IO Interactive decidió cambiar de publisher para lo sería la segunda parte de la nueva trilogía del Agent 47, en esta ocasión, con Warner Bros. De nueva cuenta se entregó un fabuloso videojuego, pero que en lo comercial no terminaba por despegar. Por tal motivo, el pequeño estudio danés tomó la complicada determinación de separarse por completo de los grandes publishers, llevándose consigo a su querida IP. Así, en una arriesgada movida y justo en la transición de generaciones, se lanzó Hitman III, juego que a pesar de no contar con todo el respaldo de una gran empresa, se mantuvo a la altura, incluso superó en bastante a la calidad de sus dos también muy bien logrados antecesores.

Bravely Default II

Dentro del enorme, diverso y fabuloso catálogo del Nintendo 3DS, tenemos a dos muy curiosos JRPG por parte de Square Enix que dieron mucho de qué hablar en su momento, pues se sentían como una especie de regreso a las bases para Final Fantasy, aunque claro, sin pertenecer oficialmente a la aclamada saga. Como sea, los amantes de los juegos de rol por turnos quedamos encantados con estas propuestas y desde hace ya un buen rato, pedíamos a gritos una nueva entrega. Pues bien, nuestras plegarias fueron escuchadas y Bravely Default II finalmente se lanzó en exclusiva para el Nintendo Switch. Lo mejor es que a pesar de que estamos frente a una producción de mayor tamaño, se mantuvieron las virtudes que la serie había mostrado, es decir, se nos entregó otro RPG por turnos tradicional, justo lo que queríamos.

Persona 5 Strikers

La espera fue larga, pero indudablemente valió la pena. Luego de haber sido lanzado hace unos meses en Japón, en esta parte del mundo solo nos tocaba aguardar con paciencia a que Atlus ultimara los detalles para la llegada de la nueva aventura de los Phantom Thieves a occidente. Como era lo lógico, existía una fuerte duda sobre lo que podría ser Persona 5 Strikers, pues lejos de ser un RPG por turnos como el juego del que se inspira, esta producción de Koei Tecmo apostaba por el no siempre encantador género de los musou. Qué grata sorpresa la que nos llevamos al darnos cuenta de que el título, en realidad, se trata de un RPG de acción que retoma todas las mieles de la serie en la que se basa, solo agregando un par de toques de musou que no afectan en nada la experiencia.

It Takes Two

Las dudas eran completamente justas. Luego de que a muchos de nosotros, A Way Out nos decepcionara profundamente por lo simplón que fue su gameplay y lo poco que proponía de manera general, fue momento de que el polémico Joseph Fares hiciera un nuevo intento en esta visión tan particular que tiene sobre el cooperar dentro de un videojuego. Vaya impacto el que nos quedó luego de empezar a jugar It Takes Two, pues a diferencia del anterior juego de dicho autor, éste sí se centraba por completo en las mecánicas de juego que requerían de la cooperación directa de dos personas para funcionar. De hecho, una de las cosas más impresionantes de este título es que justamente, cada 20 ó 30 minutos de juego, presenta una idea completamente nueva. Si a esto le sumas una muy bonita historia y gráficas de alarido, tienes como resultado un juego que nadie se debería de perder por nada.

Monster Hunter Rise

La fiebre por Monster Hunter se encuentra en uno de los mejores momentos de su historia. Después de que finalmente, la serie de Capcom se consolidara en el gusto de los occidentales gracias a lo que fue Monster Hunter World, fue el momento de lanzar una nueva entrega, solo que en esta ocasión, con el Nintendo Switch en mente. De una forma sumamente impresionante, los de Osaka lograron que su avanzado RE Engine se adaptara a las limitantes de una consola como la de Nintendo, haciendo que Monster Hunter Rise se vea y se escuche como nada de los que nos había tocado ver en esta plataforma. Sí, esta exclusiva terminó funcionando mejor de lo que se esperaba, cautivando a un nuevo mercado y una vez más, dejando claro lo importante que se ha vuelto esta serie para todo el medio.

Returnal

Sin lugar a dudas, hemos tenido un complicado inicio de generación. A pesar de que en realidad, no nos podemos quejar demasiado si revisamos el line up con el que se estrenó en el PS5, podríamos decir que desde noviembre, sí se ha vivido una sequía por juegos que verdad se sintieran de nueva generación. Luego de habernos cautivado con grandes shooters como Resogun, Alienation y Nex Maquina, Housemarque decidió dar el salto a las grandes ligas con una súper producción en conjunto con Sony. De esa forma nació Returnal, un espectacular third person shooter con estructura de Rogue Like que impresionó no solo por sus gráficas y sonido, sino por la manera en la que utiliza la vibración háptica del DualSense y sus gatillos adaptables. Finalmente estábamos frente a un juego que genuinamente se sentía de nueva generación, esto claro, gracias a su exclusividad total con el PS5.

Resident Evil Village

Puede que para algunos, el inicio de la nueva generación de consolas se haya sentido un poco lento, sin embargo, desde hace ya unos meses, Capcom venía prometiendo que una nueva entrega de su saga estrella estaba muy cerca para emocionarnos. Para fortuna de todos nosotros, la promesa se cumplió y Resident Evil Village se lanzó sin más contratiempos. Luego de lo que fue la séptima entrega de la serie, las expectativas estaban verdaderamente altas por saber más de la historia de Ethan, quien ahora tenía que visitar Europa para vivir una nueva pesadilla. Este octavo Resident Evil terminó siendo todo lo que esperábamos desde que fue revelado, tomando mucha inspiración y sabor de lo que fue Resident Evil 4 en su momento. Es cierto que nos habría encantado tener una aventura de mucha mayor duración, pero creo que al final se nos cumplió con una muy digna entrega de esta adorada saga.

Ratchet & Clank: Rift Apart

Insomniac Games no dejará de sorprendernos por la calidad de sus productos, sino también, por la velocidad y eficiencia a la que trabajan. Después de finalmente haber sido adquiridos por Sony para formar parte crucial de su alineación de estudios, los también padres de Sunset Overdrive tuvieron listo Marvel’s Spider-Man: Miles Morales para la llegada del PS5 y tan solo unos meses después, Ratchet & Clank: Rift Apart. Al igual que como pasó con Returnal, el nuevo juego del Lombax y su robot, nos llevó a un nuevo nivel gracias a que se trata de una exclusiva del más reciente modelo de PlayStation, no solo echando mano de lo que la consola puede hacer en términos gráficos, sino en cómo es posible cargar mundos completos en una fracción de segundo. Además de ser una impresionante demostración técnica de lo que es capaz el PS5, Rift Apart es un súper destacado juego de disparos y plataformas con una encantadora historia llena de vida.

Scarlet Nexus

La idea de nuevo juego por parte de los Bandai Namco Studios podría parecer no tan atractiva para algunos, esto gracias a que dicho estudio, mismo que por cierto está compuesto por varios equipos internos completamente independientes uno del otro, suele entregar títulos basados en anime bastante mediocres. Tomando a su director, productor y en general a gran parte de su equipo de desarrolladores de quienes trabajaban en la serie de Tales of, Scarlet Nexus aparece como una IP original que desde que fue mostrada hace unos meses, llamó bastante la atención. La buena noticia es que al final, se nos está entregando un fabuloso RPG de acción con muchos elementos de hack & slash sumamente bien logrados. Además, cuenta una apasionante historia de ciencia ficción que se ve muy bien apoyada por una excelente dirección de arte e incluso, buen uso del nuevo hardware de nueva generación, sobre todo en su versión para PS5. Un verdadero imperdible y para algunos, de las sorpresas más gratas de 2021.

Guilty Gear Strive

Por su misma naturaleza, los juegos de peleas pueden ser un poco intimidantes, más si hablamos de la nueva entrega de una saga tan de culto como lo es Guilty Gear. Lo que es innegable es que el trabajo que Arc System Works hace en lo gráfico, cautiva a cualquiera que lo ve y desde que hace un par de años fue mostrado, Guilty Gear Strive nos llenó el ojo por completo. La espera finalmente terminó y la nueva aventura de Sol Badguy y compañía llegó a PS4, PS5 y PC. La buena noticia acá es que no solo es una cara bonita, sino que además, estamos frente a un muy destacado representante del género que seguro encantará a lo más clavados pero que también, supo perfectamente cómo hacer que los nuevos, lo pudieran abordar sin tanto problema. Una de esas grandes piezas de las cuales vale mucho la pena hablar siempre que hay una oportunidad.