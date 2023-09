Juego de Crash y Spyro estuvo en desarrollo

Algo de lo que hemos estado conscientes, es el hecho de que Activision no ha tratado de la mejor manera a dos personajes icónicos que poseen entre sus franquicias, Crash Bandicoot y Spyro The Dragon, mismos que no han tenido tantos juegos nuevos como uno esperaría. De hecho, el marsupial de Naughty Dog recibió un multiplayer hace poco, el cual no consiguió las audiencias masivas que se deseaban.

Hace poco se reveló algo bastante interesante, pues las mascotas hace años iban a tener un juego en conjunto, y se trata de una experiencia de carreras al estilo de Team Racing, pero en el que ambos tuvieran su cierto grado de importancia. Y sí es más antiguo de lo que pensamos, dado que se iba a lanzar originalmente en el primer Xbox, estando bajo el desarrollo de Argonaut Games.

Vale la pena mencionar, que este juego estaba pronosticado para lanzarse en algún punto del 2004, algo que al final no pudo hacerse, teniendo como resultado la cancelación del proyecto y dejando algunos assets para re-usarse en más proyectos. De hecho, el usuario Modern Vintage Gamer de Youtube consiguió el video de introducción que puedes ver a continuación.

Actualmente, el futuro de algunas franquicias no es de lo más claro, al menos con Crash se sigue haciendo un intento con Team Rumble, pues mes con mes llegan actualizaciones para que sus usuarios no abandonen la plataforma. Por su parte, Spyro no ha tenido nada nuevo desde que se lanzó la trilogía remasterizada, y eso hace que la gente se preocupe porque sea el final definitivo.

Vía: The Gamer

Nota del editor: Otro de los errores que se ha tenido es algo que viene por parte de los propios fans, dado que Crash 4 no ha tenido las ventas que se esperaban, con todo y que se lanzó para gran cantidad de plataformas. Entonces las quejas no son válidas al ver que no se tuvo apoyo.