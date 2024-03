Chance Perdomo de Sabrina y Gen V ha fallecido

En el mundo de la actuación hay jóvenes promesas que van surgiendo y justo una de esas estrellas es Chance Perdomo, quien se llevó el cariño de la gente en la nueva adaptación de Sabrina y también la precuela de The Boys, Gen V, pero el día de hoy es de luto, pues se acaba de confirmar su fallecimiento. Noticia que ha caído de la nada, más por el tipo de muerte que ha encontrado, dado que no hay enfermedades ni nada parecido, se trata de algo que siempre es sorpresivamente negativo, es decir, un accidente vial.

Parece que el actor tuvo un altercado en su motocicleta, lo que leo llevaría a un destino fatal y así a sus 27 años se ha reportado como fallecido.

Acá lo mencionado por su publicista:

Con gran pesar compartimos la noticia del prematuro fallecimiento de Chance Perdomo como resultado de un accidente de motocicleta. Las autoridades han informado que no hubo otras personas involucradas.

Por su parte, los productores de Gen V también dieron sus palabras de adiós:

#GenV producers release statement following the passing of Chance Perdomo pic.twitter.com/kclG2SFyev

