Después del fantástico Avatar: Frontiers of Pandora, muchos han estado esperando nueva información sobre Star Wars: Outlaws, el siguiente juego de Ubisoft Massive. De esta forma, el día de hoy estará disponible un nuevo tráiler de este título. Sin embargo, y como ya es una costumbre con la compañía francesa, este adelanto se filtró antes de tiempo, y ya sabemos el día de lanzamiento exacto para Star Wars: Outlaws.

En la madrugada del día de hoy, 9 de abril, la cuenta oficial de Ubisoft Japan en YouTube compartió antes de tiempo el tráiler oficial de Star Wars: Outlaws, confirmando que el siguiente trabajó de Ubisoft Massive estará disponible en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC el próximo 30 de agosto de 2024.

Star Wars Outlaws will launch on August 30. Leaked by Ubisoft Japan's YouTube premiere page for today's Story trailer: https://t.co/9rW4bUyQBh The trailer will premiere in 3.5 hours. News will be on the site with the trailer later today. Gematsu page: https://t.co/rhhyxZxjCd pic.twitter.com/LHw8mTfLpN — Gematsu (@gematsu) April 9, 2024

Aunque se espera que este tráiler esté disponible para todo el mundo en un par de horas, queda claro que la gran revelación del adelanto ha sido arruinada. Afortunadamente, estas son buenas noticias, puesto que la espera por este título no será tan grande como muchos lo esperaban.

Recordemos que Star Wars: Outlaws es un juego de mundo abierto en tercera persona, en donde no solo podremos disfrutar de una historia que se lleva a cabo entre los eventos de The Empire Strikes Back y The Return of the Jedi, sino que también podremos participar en batallas espaciales. Tomando en cuenta el trabajo que hizo Massive con Avatar: Frontiers of Pandora, podemos esperar un juego de calidad de principio a fin.

Te recordamos que Star Wars: Outlaws llegará a PS5, Xbox Series X|S y PC el próximo 30 de agosto de 2024. En temas relacionados, el remake de Knights of the Old Republic sigue en desarrollo. De igual forma, nueva serie animada de Star Wars está en camino.

Nota del Editor:

No puedo esperar para jugar Star Wars: Outlaws. Me encantó Frontiers of Pandora, y espero que Massive nos entregue un juego de mundo abierto con una calidad similar o mayor a lo visto en el título de Avatar. Ahora solo nos queda esperar cuatro meses más.

Vía: Gematsu