Nintendo confirma nuevo Indie World

Como usualmente sucede con Nintendo, la compañía japonesa ha revelado, inesperadamente, que una nueva presentación digital se llevará a cabo en menos de 24 horas. En esta ocasión, la Gran N anunció que el siguiente Indie World está planeado para el día de mañana.

Así es, el próximo Indie World se llevará a cabo el 17 de abril de 2024 a las 7:00 AM (hora del Pacífico), u 8:00 AM (hora de la Ciudad de México), y aquí puedes ver el evento en vivo. La presentación tendrá una duración de 20 minutos, y estará enfocada en los juegos independientes que llegarán al Switch a lo largo de 2024.

¡Un nuevo #IndieWorld Showcase se transmitirá mañana 17 de abril a las 8:00 a.m. (hora del centro de México)! Sintonízanos para ver aproximadamente 20 minutos de anuncios y actualizaciones sobre los juegos independientes que llegarán a #NintendoSwitch en 2024. Sintoniza aquí:… pic.twitter.com/ZPf9YSIDVy — Nintendo Latinoamérica (@NintendoLatam) April 16, 2024

Aunque por el momento no hay una confirmación oficial, se espera que durante esta presentación tengamos un nuevo vistazo a Hollow Knight: Silksong. Recordemos que el título de Team Cherry ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas, puesto que han surgido múltiples registros sobre este título a nivel mundial, lo cual apuntaría a un lanzamiento en 2024.

Sin embargo, considerando la popularidad de este título, no se descarta la posibilidad de que Silksong no esté presente en el próximo Indie World, y en su lugar forme parte de algún evento de verano. Además de esto, es probable que veamos más sobre el DLC de Sea of Stars, por fin tener una fecha para The Plucky Squire, y muchas sorpresas más.

Recuerda, el nuevo Indie World se llevará a cabo el 17 de abril a las 8:00 AM (hora de la Ciudad de México). En temas relacionados, puedes conocer más sobre Hollow Knight: Silksong aquí. De igual forma, aquí puedes checar nuestro gameplay de Darkest Dungeon.

Nota del Autor:

Más que Silksong, me interesa ver si en el Indie World vemos un poco más sobre Hades II, Slay the Spire 2, el DLC de Sea of Stars y alguna sorpresa por parte de algunos de los estudios independientes más aclamados de los últimos años. Sin duda alguna, será una presentación que no me perderé.

Vía: Nintendo Latam