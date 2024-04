Nos encontramos a mitad de mes, y eso significa que Xbox ha compartido una nueva lista de títulos que estarán disponibles en Game Pass durante las últimas semanas de abril. En esta ocasión encontramos experiencias muy esperadas, como Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes y Another Crab’s Treasure.

A partir del día de hoy, títulos como Harold Halibut ya están disponibles en este servicio de suscripción, y en los próximos días veremos la llegada de Orcs Must Die! 3, NHL 24 y muchos juegos más a Xbox Game Pass. Esta es la lista completa:

Harold Halibut (Nube, PC y Xbox Series X|S) – Ya disponible

Orcs Must Die! 3 (Nube, Consola y PC) – 17 de abril

EA Sports NHL 24 (Consola) EA Play – 18 de abril

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes (Nube, Consola y PC) – 23 de abril

Another Crab’s Treasure (Nube, Consola y PC) – 25 de abril

Manor Lords (Previo) (PC) – 26 de abril

Have A Nice Death (Nube, Consola y PC) – 30 de abril

Junto a esto, se ha revelado que Deep Rock Galactic, Superhot: Mind Control Delete y Wreckfest se unen al catálogo de Xbox Game Pass Core, el cual es más barato, pero incluye solo una selección de todo lo que encontramos en Ultimate. Aunque la lista no está cargada de estrenos de renombre, aún hay varias experiencias que valen mucho la pena, como Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes y Another Crab’s Treasure.

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes es el sucesor espiritual de Suikoden, el cual estaba trabajando Yoshitaka Murayama, creador de la serie de Konami, previo a su fallecimiento a mediados del pasado mes de febrero. Por su parte, Another Crab’s Treasure es el siguiente juego del estudio que nos entregó Going Under, y en esta ocasión nos presentan un título estilo Souls.

En temas relacionados, estos fueron los juegos que llegaron a Xbox Game Pass durante la primera mitad de abril. De igual forma, ya no será posible acumular meses de Game Pass.

Nota del Autor:

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes y Another Crab’s Treasure son los juegos que ya no puedo esperar para jugar. Si bien estoy más emocionado por el sucesor espiritual de Suikoden, el siguiente trabajo de los creadores de Going Under también tiene un espacio especial en mi corazón.

Vía: Xbox