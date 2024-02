Se reportan excelentes ventas de Helldivers 2

Aunque mucha gente no lo haya tenido en el radar, parece que la nueva exclusiva de PlayStation 5, Helldivers 2, está arrazando con los servidores, ya sea en la parte de la consola o la computadora, y eso nos lleva hasta que los propios desarrolladores recomendaron no comprar el título debido a lo lleno del servicio en línea. Sin embargo, parece que estas advertencias no se escucharon, dado que el juego llegó a un nuevo número de unidades distribuidas, y es bastante grande para ser un proyecto de este tipo.

Hace un par de semanas cuando se lanzó al mercado, se alcanzó el millón rápidamente, pero un día atrás al publicarse esta nota, se ha reportado que la distribución de copias ha llegado a los tres millones, confirmando que el producto ha cumplido con ser de lo más exitoso. A eso se suma un nuevo comunicado por parte de Arrowhead Studios, en el que confirman que se ha aumento el número de usuarios máximo en el juego, el cuál ahora llega a los 800,000 simultáneos, y se espera siga en ascenso con el mantenimiento adecuado.

We expect the @helldivers2 servers to hit the 800,000 CCU max capacity in 3-4 hours. There might be light queues to get in at peak.

Also, how crazy is this message from a studio of ~100 devs? 🤟

— Pilestedt (@Pilestedt) February 24, 2024