Descubren interesante secreto de los Koopa de Super Mario

A pesar de que ciertos videojuegos tienen décadas de haberse lanzado en sus plataformas correspondientes, siempre se encuentran secretos que en su momento los jugadores dejaron pasar desapercibidos, algo que pasa con frecuencia en títulos de la franquicia de Super Mario Bros. De hecho, hace nada tiempo se dio a conocer un dato bastante llamativo en torno a los icónicos enemigos de la marca, hablamos concretamente de las tortugas a las cuales se les denomina como Koopas.

El secreto lo han encontrado en el clásico de SNES, Super Mario World, donde los usuarios empezaron a preguntarse por qué los personajes en ocasiones saltan de los proyectiles y en otras no, pues vieron que al lanzar están programados para saltar pero hay momentos en el que esto no funciona. Concretamente se habla de los Koopas de color amarillo, teniendo un análisis de frames interesante que se estudió detenidamente por entusiastas del videojuego lanzado en 1991.

In Super Mario World, Yellow Koopas are supposed to jump over incoming shells, but sometimes fail to do so and get killed by the shell anyway. This is caused by the developers attempting to optimize the game by only having the Koopa check for shells once every four frames. pic.twitter.com/8ougbHUZvS

— Supper Mario Broth (@MarioBrothBlog) February 26, 2024