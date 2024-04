DLC de 3DS y Wii U ha desaparecido

El cierre del 3DS y Wii U no solo significa que miles de juegos ya no estarán disponibles para el público en general, sino que contenido descargable también se ha perdido. Así es, múltiples paquetes de DLC ya están fuera del alcance de muchas personas, incluso si cuentan con sus juegos físicos.

Además de todos los títulos digitales, la eShop del Wii U y 3DS contaban con DLC para distintos juegos, como todos los peleadores adicionales en Super Smash Bros., o las canciones adicionales en Theatrhythm Final Fantasy. Aunque no todo está perdido, puesto que hay un par de usuarios que han hecho todo lo posible para preservar este contenido. Este fue el caso de Gronya, una youtuber que invirtió más de 360 horas para obtener todos los mapas DLC en Dragon Quest VII y así tenerlos para intercambiarlos por medio de streetpass a otras personas.

Aun con este tipo de acciones, hay mucho contenido que ya no está al alcance del público en general. Pese a que la emulación ofrece una solución para este problema, no muchos están dispuestos a hackers sus consolas para acceder a los DLC y juegos digitales que no se pueden conseguir en cualquier otro lado.

Es una situación complicada, y deja en claro que las compañías no están interesadas en preservar su legado. Afortunadamente, aún hay personas que están dispuestas a realizar este esfuerzo. En temas relacionados, puedes conocer más sobre el cierre del online en 3DS y Wii U aquí.

Nota del Editor:

Es una situación lamentable, y una realidad que las compañías no tienen la intención de preservar su legado. Conforme pase el tiempo, es muy probable que esto solo evolucione, y quizás en una o dos generaciones sea imposible disfrutar de todo lo que Mario Kart 8 Deluxe tiene para nosotros, por ejemplo.

Vía: Go Nintendo