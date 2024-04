El online del Wii U y 3DS llega a su fin

Después de un par de años, el día de hoy, 8 de abril de 2024, los servicios en línea del Wii U y 3DS llegan a su fin definitivo. Así es, después del día hoy será imposible disfrutar de las funciones online de títulos como Mario Kart 8 o The Legend of Zelda: Triforce Heroes, marcando el final para una era de Nintendo.

Recordemos que desde hace años, Nintendo ha señalado que estas dos consolas iban a dejar de recibir soporte. Todo comenzó con la eliminación de agregar fondos a la eShop de estas plataformas, y todo ha culminado con el cierre de los servidores en línea del Wii U y 3DS. De igual forma, ya es imposible comprar nuevas experiencias o utilizar códigos de descarga.

Sin embargo, no todo está perdido. Para comenzar, aún será posible descargar juegos digitales que tengas vinculados con tu cuenta en la eShop del Wii U y 3DS. De igual forma, las aplicaciones de Pokémon Bank y Poké Transporter aún se mantienen activas, y puedes hacer uso de sus funciones en línea. En temas relacionados, Super Smash Bros. for Wii U y 3DS se vuelven tendencia. De igual forma, las reparaciones del 3DS han llegado a su fin.

Nota del Editor:

Si bien la emulación permite aún disfrutar de múltiples experiencias, es una lástima que ya no hay forma legal de comprar títulos como Attack of the Friday Monsters! A Tokyo Tale y experiencias similares en nuestra región. Esperemos que las compañías ya están trabajando en ports y remasterizaciones de los clásicos de estas consolas.

Vía: Nintendo