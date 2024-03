Es imposible negar el impacto que ha tenido ChatGPT en la vida de muchas personas. Algunos utilizan la inteligencia artificial con fines educativos, y mientras que otros la emplean para conseguir comida de McDonald’s gratis, algo que, pese a lo que uno podría llegar a pensar, tiene resultados efectivos.

Recientemente, Gage, miembro del podcast de All Things Amazon, ha revelado que hay una forma sencilla, aunque no tan ética, de conseguir comidas gratis de McDonald’s, y todo lo que necesitas es ChatGPT. Todo lo que necesitas hacer es pedirle a la inteligencia artificial que escriba una reseña de satisfacción negativa con 1,200 palabras.

Al demostrar un nivel de satisfacción bajo, la cadena de comida rápida te regala un cupón para comida gratis, el cual puedes usar en cualquier establecimiento. Sin embargo, Gage también ha señalado que hay que tener cuidado, puesto que el McDonald’s al que iba eventualmente dejó de proporcionarle tickets de satisfacción, por lo que sería necesario ir a otra sucursal.

La propuesta de Gage ha sido recibida de forma negativa por el público, quienes lo acusan de usar ChatGPT de forma inapropiada, y de poner en riesgo el trabajo de los empleados de McDonald’s. En temas relacionados, colaboración entre Hello Kitty y Yu-Gi-Oh! llega a McDonald’s. De igual forma, estos son los juguetes de Kirby en la Cajita Feliz.

Nota del Editor:

No es una sorpresa que la gente use algo como ChatGPT de esta forma. El uso de la inteligencia artificial es algo que aún se encuentra en una zona gris de la moral y la ética pública. Sin embargo, en esta ocasión, el programa no es el problema, sino algo que expone a una persona.

Vía: All Things Amazon