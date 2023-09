Review – Payday 3

TENEMOS UN TRABAJO PARA TI

Payday es una saga de juegos en la que el objetivo principal es llevar a cabo un robo organizado al estilo Joker en El Caballero de la Noche o Ocean’s Eleven si quieres verte más tradicional. Es un shooter en primera persona cooperativo para hasta cuatro jugadores. El primer juego, Payday: The Heist fue desarrollado por Overkill Software y lograron crear un nicho dentro de los videojugadores, quienes han mantenido el juego vivo desde 2011 cuando se lanzó el juego original para PlayStation 3 y Windows PC.

Overkill siempre tuvo la intención de crear una secuela, pero no tenía los recursos necesarios para hacerlo, así que al final llegó a un acuerdo con Starbreeze Studios, el estudio sueco fundado por Magnus Högdahl y que nos entregó juegos como los dos basados en The Chronicles of Riddick y el curioso e innovador Brothers: A Tale of Two Sons. Juntos buscan consolidar los diez años y treinta contenidos descargables de Payday 2, en una nueva entrega.

Payday 3 se anunció en mayo de 2016, Starbreeze acababa de obtener los derechos de la propiedad intelectual por 30 millones de dólares y Overkill Software estaba trabajando en el juego. Para marzo de 2021, Plaion se comprometió a pagar 50 millones de euros para brindar asistencia en cuanto a desarrollo y marketing hasta 18 meses después del estreno, lanzando el título como un juego de servicio.

En enero de 2023 se presentó un trailer llamado Un nuevo amanecer criminal revelando el logo. Por primera vez, la versión de PC y la de consolas sería la misma, esto gracias al uso del Unreal Engine como motor gráfico. Payday 3 es un juego obligatoriamente en línea disponible para PlayStation 5, PC, Xbox Series X|S y GeForce Now desde el 21 de septiembre de 2023.

ANTECEDENTES PENALES

La historia de Payday 3 se presenta con ilustraciones animadas bastante básicas en cortos videos que van desbloqueándose conforme completas las ocho misiones disponibles al momento. El desarrollador prometió agregar más con el tiempo como se hizo con la versión previa para mantener vivo el juego, esperamos que al menos unos diez años como su antecesor.

Los eventos toman lugar tras el final de Payday 2 cuando la pandilla protagonista se separó para abandonar su vida criminal y tratar de vivir en paz. Sin embargo, descubren que alguien los traicionó y que perdieron todo su dinero, así que esto los obliga a regresar a delinquir.

Los protagonistas del primer Payday: Dallas, Chains, Wolf y Hoxton, están de vuelta junto con Joy de Payday 2 y Pearl, un nuevo miembro. En esta ocasión la ciudad es Nueva York y la década es la actual.

Se trata de una historia completamente genérica y da la impresión de que los desarrolladores saben que pocos pondrán atención a ella debido a cómo se presenta de una manera bastante forzada, ofreciendo la mínima justificación para las escenas de acción que son las verdaderas protagonistas del juego.

Completar las misiones disponibles en el momento del lanzamiento te tomará unas cinco horas cuando mucho, después de eso no queda más que repetir misiones intentando nuevas formas de lograr tus objetivos y probando tus habilidades y armas desbloqueadas buscando ofrecer valor de rejugabilidad. Haber jugado los títulos anteriores solo servirá para que reconozcas a los personajes que aparecen en el juego pero no es un factor excluyente para quienes estén viviendo su primer experiencia Payday con este tercer juego.

EL PLAN MAESTRO

El juego cuenta con varios tutoriales que te enseñarán las mecánicas involucradas en cada golpe que ejecutas con tu pandilla. Hay tutoriales dedicados al combate, control de masas, aprenderás cómo ensamblar máquinas como taladros, tirolesas y también cómo transportar el botín una vez que lo tienes en tus manos hasta el punto de extracción.

Todos los golpes te ofrecen la opción de hacerlo de manera sigilosa o agresiva y directa. En cuanto al sigilo, el cual es bastante difícil de mantener, debes cuidarte de presentar conductas sospechosas o de entrar a zonas privadas siendo visto por las cámaras de seguridad. Esto funciona un poco como cualquier Assassin’s Creed, aunque, en este juego, un error y habrás echado a perder la oportunidad de continuar la misión de forma sigilosa.

Los guardias de seguridad estarán cuidando que no entres a un área privada, en el centro de tu pantalla se despliega un texto que indica si estás en un área pública o si ya estás en terrenos únicamente para personal. Si no traes puesta tu máscara, en el peor de los casos, el guardia te escoltará de vuelta a un área pública. Pero si te colocas la máscara o te ven con ella puesta, desenfundarán su arma y darán aviso de tu intrusión.

Las cámaras desplegarán un signo de interrogación si te ven dentro de un área privada, si no regresas a un área segura la intensidad de un beep subirá hasta que aparezca un signo de admiración y entonces estarás en problemas. Esquivarlas es cuestión de mantenerse en su punto ciego.

Para acceder a puertas cerradas tendrás que conseguir un gafete de algunos guardias o personal del lugar que estás asaltando o también hay un mini-juego de ganzúas para abrir lockers y puertas. En algunas misiones esto te ayudará a obtener tanques de oxígeno para tu taladro de bóvedas, munición o botín extra.

Suena divertido, sin embargo, la facilidad en cómo todo esto se puede echar a perder tiene como consecuencia que la mayoría de las veces tengas que ponerte la máscara y enfrascarte en oleadas de combate contra policías que cada vez estarán mejor equipados.

Al principio serán policías como los que puedes encontrar en la calle, sin armadura y con una simple pistola como arma para defenderse. Después llegarán con escudos, chalecos y cascos antibalas, al final estarás peleando contra ninjas blindados que pueden incapacitarte de un solo golpe y “tanques” con metralletas tipo Gatling que son una pesadilla para derribar.

Para retrasar cada oleada puedes negociar liberando rehénes. Éstos también pueden escapar y echar a perder la discreción de tu misión, algunos traen tarjetas de seguridad que te darán acceso a habitaciones que te ahorrarán colocar un cortador de cerraduras los cuales tardan una eternidad en abrir una puerta y también puedes usarlos para desbloquear lectores de retina. Sé lo que estás pensando… y sí, puedes matarlos pero cada uno descontará una cantidad de tu botín, si es que logras escapar.

Una vez desbloqueada el área principal, una bóveda con dinero, un contenedor con materiales a robar etc, pondrás todo en mochilas que deberás transportar a un punto donde encontrarás una bengala para llamar al vehículo que cargarás con el botín y que servirá para también para tu escape.

La inteligencia artificial no es la más brillante pero la cantidad de policías que te atacarán va aumentando en número y dificultad, así que, si eres rápido podrás escapar fácilmente, pero entre más tiempo te quedes, las cosas se volverán caóticas. Si nunca has jugado un Payday podría describir la mecánica de juego como algo parecido a Left 4 Dead.

PLANOS DEL OBJETIVO

Las misiones son sencillas y, a pesar de tener elementos que tratan de diferenciarlas: algunos son robos de banco, hay un robo de vehículo blindado, una joyería, un club nocturno y hasta una donde recibes inteligencia del rapero Ice T para llevar a cabo el golpe.

Todas comparten las mismas mecánicas y el mismo formato. Entrar a un edificio e ir de un lugar a otro para obtener acceso a una habitación o vehículo, salir por herramientas, colocar cortadores de cerraduras o taladros, darle acceso a la hacker del equipo a una computadora. Resumiendo, el juego se trata de colocar algo y repeler policías mientras se completa un paso para pasar al siguiente.

Definitivamente este es un juego pensado para jugar con tus amigos, de esta manera puedes tener una excelente comunicación para definir bien quién va a hacer qué cosa y lograr darle variedad a la manera en cómo completas cada uno de los objetivos.

Una vez concluída la misión puedes acceder al árbol de habilidades en el menú del juego para mejorar tus armas, las cuales se van desbloqueando conforme subes de nivel. Aquí habría ayudado tener más variedad y más desbloqueos cada cierta cantidad de niveles de experiencia. Tanto las armas como las habilidades se sienten un poco escuetas.

Con mejores armas y habilidades las misiones serán más fáciles de completar y entonces se espera que busques más reto al intentar completarlas de una manera más compleja. Explorando otras maneras de entrar al edificio, tratando de mantener el modo de sigilo por más tiempo o durante toda la misión o tal vez con diferentes amigos.

El hecho de contar con tan solo ocho misiones en el lanzamiento no ofrece mucha variedad debido a que tampoco es como que ofrezcan mucho reto, variedad o factor de diversión.

Se incluyó una “criptomoneda” que puedes comprar con dinero de tu botín y que sirve para comprar algunos accesorios y armas que únicamente puedes adquirir con esta moneda. Cada vez que compres esta criptomoneda, el valor aumentará, en realidad no le veo mucho sentido a esta integración.

EL CRIMEN NUNCA PAGA

Para esta entrega se abandonó el motor gráfico Diesel para utilizar Unreal Engine, esto hace que por fin las versiones de consola y PC sean las mismas y abre la posibilidad de contar con cross-play, no sólo puedes jugar con amigos de otras plataformas sino que tu progreso se guardará entre ellas. Por cierto, esta opción la puedes deshabilitar, si es tu preferencia. Pero la mala noticia es que se utilizó la versión 4, esto hace que el juego se vea como un título de generación anterior, dejando muchísimo que desear en el aspecto visual.

Al menos, Starbreeze prometió que con el tiempo migrarán el juego a Unreal Engine 5 además de agregar más misiones y contenido. En cuanto a bugs, de repente verás una metralleta clavada en un poste o en la pared, nada serio, el juego es bastante estable… si logras entrar a una partida.

Y es aquí donde terminan las buenas noticias para Payday 3. El juego es uno de los lanzamientos más desastrosos que he visto en mi vida. Si pensaron que Redfall era una vergüenza para Microsoft. Espérense a intentar jugar Payday 3. No puedo calificar esto más que como una burla a todos los videojugadores y en especial a los seguidores de la franquicia, quienes, a pesar de pagar por un juego completo, recibieron un título desarrollado en un motor gráfico de generación pasada, gráficos horrendos, mecánicas de juego repetitivas y sin gran variedad, enemigos con inteligencia artificial obsoleta pero lo más alarmante de todo es que, no hay manera de que puedas llamar a esto un lanzamiento.

No puedes ir a un restaurante y pagar por la comida para que te sirvan un plato en la mesa donde de vez en cuando te avienten unas migajas de lo que ordenaste. Pero así es Payday 3. De las cinco o seis horas que me tomó completar las ocho miserables misiones que incluye el título en su lanzamiento, fácil pasé un tercio de ellas, tratando de conectarme a una partida. Por si esto fuera poco, no existe una manera de jugar solo sin tener que hacer el proceso de matchmaking. ¿Qué tan ridículo suena eso? Casi tan ridículo como que Starbreeze te esté cobrando hasta $1400 pesos en el caso de PC y casi $3000 pesos en la versión para PlayStation 5 para entregar un bodrio injugable.

Por cierto, ¿les mencioné que los jugadores de PlayStation 5 descargaron una versión del juego que no era la final? Eso sucedió. ¿Qué hizo el estudio? Echarle la culpa a Sony. Esto es algo que tampoco había visto en mi vida. Imagínense haber pagado tres mil pesos para tener acceso previo al juego para toparse con que estás jugando una versión anterior y encima toparte con servidores que no funcionan de la manera correcta.

No importa, puedo jugar con bots, ¿no? Bueno, sí, pero para jugar con bots tienes que buscar una partida también, aparentemente Payday 3 tiene que checar si hay suficientes bots disponibles a jugar esta basura y ¿qué creen? En la mayoría de los casos, no los habrá.

Mi mayor experiencia con Payday 3 la viví regresando al menú principal. ¡Ah! No les he mencionado que además tienes que crear una cuenta Nebula y vincular tu usuario de Steam, PlayStation Network o Xbox. ¡Hey! Al menos los usuarios de Xbox tienen esta basura en Game Pass, pueden abandonar sus intentos por comenzar una partida y jugar un título que sí funcione sin gastar más.

Miren, hay sitios y muchos fans que justifican esta situación. Dicen que con Payday 2 también el juego se fue construyendo con el paso de los años hasta convertirse en la joya que es en la actualidad. Y está bien, tienen un punto, los elementos están en su lugar, solo hay que alinearlos y hacer que todo funcione como debe pero, ¿qué no le llamábamos a esto juegos en early-access? ¿betas?

REPARTIENDO EL BOTÍN

Estoy muy molesto. Pude jugar Payday 3 lo suficiente para reseñarlo pero corriéndolo en segundo plano todo el tiempo mientras trabajaba, descansaba, veía videos en YouTube o incluso mientras jugaba otros títulos esperando encontrar una partida o que el software me prestara a sus preciados bots para seguir avanzando.

Y bueno, para eso estamos, para que ustedes puedan informarse antes de tener que sufrir estos infiernos y estas faltas de respeto que un desarrollador tiene con sus seguidores y con la comunidad. ¿Por qué lanzar un juego incompleto que no funciona? ¿No te causa más daño hacer esto que esperar un poco más?

Starbreeze emocionó a su nicho con promesas y entregó algo incompleto e inoperable. No hay excusa, no puedes salir a echarle la culpa a las marcas de consolas, no es suficiente pedir disculpas y prometer que en el futuro vas a arreglar las cosas mientras pasan los días (y semanas) y la situación sigue igual.

¿Quieres jugar Payday? Intenta jugar el dos, se ve igual de feo, pero al menos funciona y te va a costar mucho menos dinero. O espera diez años a que Payday 3 sea estable y esté completo.

Payday 3 ya está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.