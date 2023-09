Payday 3 se une a los peores calificados en Steam

Payday 3 se ha convertido en uno de los juegos peor valorados en Steam. Había una gran anticipación por el lanzamiento de Payday 3, la nueva entrega de la popular franquicia de disparos en primera persona. Pero lo que los fanáticos de Payday vieron fue un lanzamiento caótico y decepcionante. Ambientada unos años después de los eventos de Payday 2, Payday 3 trae de vuelta a Dallas, Chains, Wolf, Hoxton y Joy, con Pearl como la adición más reciente al equipo.

En estos momentos Payday 3 ahora tiene críticas “Mayormente negativas” en Steam. Al momento de escribir esto, Payday 3 tiene 25,387 reseñas, de las cuales 22,165 son negativas. Desde su lanzamiento, los jugadores de Payday 3 han experimentado problemas de matchmaking que les impiden jugar en cooperativo o incluso en solitario.

Hay quejas sobre tiempos de espera prolongados para jugar. Con los constantes problemas de servidor y el polémico requisito de estar siempre en línea en Payday 3, unirse a un atraco se ha convertido en una tarea casi imposible para los jugadores. Payday 3 ha tenido muchos problemas técnicos desde el acceso temprano, incluido un matchmaking defectuoso.

En los días posteriores al lanzamiento, Starbreeze abordó los crecientes problemas y confirmó que el equipo estaba trabajando para solucionar la funcionalidad. Las correcciones se lanzaron, pero fueron de corta duración, ya que los servidores de Payday 3 enfrentaron más problemas aún a la espera de una solución. Con la mala recepción de Payday 3 en Steam, el FPS de Starbreeze se ha convertido en uno de los 100 juegos peor valorados en la plataforma de Valve.

El juego ocupa el vigésimo sexto lugar en una lista que incluye el polémico Redfall de Arkane Studios, y otros lanzamientos de 2023 como Wo Long: Fallen Dynasty, NBA 2K24 y Overwatch 2. Mientras lamentan las dificultades para jugar a Payday 3, una de las principales peticiones de los jugadores es la inclusión de un modo fuera de línea. De esa manera, incluso con los problemas de servidor y matchmaking, los jugadores de Payday 3 podrían al menos jugar los atracos en solitario.

Starbreeze indicó que está considerando introducir un modo fuera de línea, pero aún está trabajando para estabilizar el matchmaking de Payday 3. Los jugadores de Payday 3 solo pueden esperar que los desarrolladores resuelvan el creciente montón de problemas, para que finalmente puedan disfrutar de uno de los shooters más anticipados de 2023.

Payday 3 ya está disponible para PC, PS5 y Xbox Series X/S.

Vía: Game Rant

Nota del editor: La verdad es que no le creo nada a los de Starbreeze, no puede ser que ya haya pasado una semana desde que los problemas comenzaron y las cosas sigan sin mostrar la más ligera mejora. ¿Por qué no habilitar el juego en solitario mientras arreglan su relajo de servidores? Eso solo lo saben los desarrolladores.