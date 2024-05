La primera huelga contra Samsung está a punto de iniciar

En el mundo siempre existen problemas entre empleados y trabajadores, dado que no siempre hay perfección dentro de la zona laboral, existiendo las injusticias de horarios, tiempos extras que no son pagados o salarios muy bajos que no equivalen a todo lo que tienen que hacer los empleados. Este último es el caso de Samsung, quien no logró llegar a un acuerdo para mejorar la situación salarial, y eso conllevará a lo que podría ser la primera huelga que un grupo de personas hace en su contra.

Estas manifestaciones son una reacción a la decisión de la compañía de incrementar los salarios en un 5.1%. Además, el sindicato estaba en negociaciones para obtener un día adicional de vacaciones anuales y bonificaciones basadas en el desempeño de manera transparente. Y originalmente se estaba buscando algo más de ese porcentaje, lo cual es aligerar la importancia de los trabajadores. El miércoles 29 de mayo, el sindicato acusó a la empresa de no haber presentado un plan de compromiso concreto en las negociaciones. Las conversaciones entre Samsung y los representantes sindicales comenzaron en enero de 2024, pero se rompieron el 20 de febrero, cuando la empresa decidió implementar unilateralmente el aumento salarial, lo cual no estaba originalmente en el trato que se acordaba. Desde entonces, el sindicato ha llevado a cabo varias protestas para exigir un incremento salarial más alto, alineado con el promedio nacional del 6.5%. De hecho, el sindicato que tiene a unos 28,000 empleados, anunció que van a dejar de trabajar por un día, el 7 de junio, como parte de la protesta en cuestión. Eso significa que deben llegar pronto a un acuerdo entre las dos partes, antes de que las cosas escalen a un poco más con Samsung. Vía: Reuters Nota del autor: Siempre el salario es un problema entre trabajador y patrón, pero es importante que se pague lo justo, después de todos muchos cumplen con funciones necesarias dentro de la empresa.