Fantasian por fin llegaría a consolas

Si bien el trabajo de Hironobu Sakaguchi tras su salida de Square Enix no ha recibido la atención que se merece, es innegable la calidad que juegos como Lost Odyssey tienen. De esta forma, uno de sus trabajos más recientes podría llegar a consolas en un futuro, puesto que un rumor señala que Fantasian dejaría de ser una exclusiva de Apple Arcade.

Originalmente, Fantasian llegó a Apple Arcade en el 2021, y por tres años se ha mantenido como una exclusiva de este servicio móvil. Sin embargo, Midori, un famoso insider, ha señalado que uno de los títulos más aclamados de esta plataforma por fin llegará a consolas. Aunque no mencionó exactamente de cuál título se trata, al ser cuestionado ante la posibilidad de ver a Fantasian en PlayStation, Switch, Xbox y PC, esta persona respondió con un corazón verde.

Si bien esto no podría significar mucho, se ha llegado a especular que el lanzamiento de Fantasian en consolas y PC se podría anunciar durante el Xbox Games Showcase que se llevará a cabo el próximo 9 de junio, e incluso podría confirmarse para Game Pass. Por el momento, no hay información oficial por parte de Sakaguchi, pero esto es algo que muchos han estado esperando por años.

Fantasian tuvo una recepción positiva en su momento. Si bien parte de la estructura y las misiones secundarias fueron criticadas, muchos alabaron el estilo visual, el cual fue creado usando dioramas reales, así como la música a cargo de Nobuo Uematsu. Esta no sería la primera vez que algo así sucede, puesto que Shantae and the Seven Sirens también llegó como exclusiva a Apple Arcade en su momento, y eventualmente tuvo un lanzamiento en consolas.

En dado caso de no tratarse de Fantasian, el único título con una reputación similar es Sonic Dream Team. Solo nos queda esperar para ver qué sucederá con el más reciente trabajo de Mistwalker. En temas relacionados, este es el siguiente juego de Sakaguchi. De igual forma, el creador de Final Fantasy habla sobre Final Fantasy XVI.

Nota del Autor:

No puedo esperar para juntar Fantasian en una consola. Esta es una de las razones por las cuales contrate Apple Arcade por un tiempo, pero después de probar la aventura, me di cuenta de que esta experiencia se debe disfrutar de una forma tradicional, y parece que esto se cumplirá dentro de poco.

Vía: Midori