Los videojuegos llegan a YouTube

Actualmente, las aplicaciones de los dispositivos ya no solo compiten entre ellas, sino que tienen que pelear por la atención del usuario contra múltiples formas de entrenamiento. Esto es algo que Netflix comprendió, por lo que ahora ofrecen juegos. Ahora, se ha revelado que YouTube se une a esta tendencia, puesto que si te aburres de ver videos, siempre puedes optar por disfrutar de algún título en su nueva sección, Playables.

Por medio de un comunicado, Google ha revelado una nueva sección para YouTube, conocida como Playables. Aquí, todos los usuarios tienen acceso a una lista de más de 75 juegos clásicos de dispositivos móviles, como Angry Birds Showdown, Cut the Rope, y Words of Wonder. Cada título se puede disfrutar desde la misma aplicación, por lo que no necesitas abandonar esta plataforma.

Lamentablemente, Playables por el momento no está disponible en regiones como México, pero se espera que esta nueva sección llegue a nuestras manos en un futuro cercano. De igual forma, se desconoce cuáles serán los planes de Google con este proyecto. En el caso de Netflix, por ejemplo, se han comisionado proyectos originales y la compañía le ha apostado a la escena independiente, pero sin olvidar algunas entregas famosas. De esta forma, YouTube podría seguir este camino.

Esta es una progresión natural para la plataforma. En solo una aplicación, los usuarios tienen acceso, no solo a los videos a los que ya están acostumbrados, sino que también hay películas, música, streaming y, a partir de ahora, videojuegos. De esta forma, Google planea que YouTube logre ofrecer todo lo que los usuarios necesitan en un solo lugar. En temas relacionados, YouTube ya cuenta con anuncios en videos en pausa. De igual forma, la plataforma te castiga por usar un adblocker.

Nota del Autor:

Parece que Google desea que YouTube sea un aprendiz de todo y maestro de nada. Si bien es cierto que puedes ver películas, disfrutar de la música y hasta hacer streaming en una sola aplicación, ninguna de estas opciones se compara con Netflix, Spotify o Twitch, y parece que lo mismo sucederá con los videojuegos.

